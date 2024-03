Tebboune, Saïed et El-Menfi : vers la création d’une nouvelle dynamique maghrébine ?

Le président Abdelmadjid Tebboune a saisi l’opportunité pour rencontrer des homologues, notamment le président tunisien Kaïs Saïed et le président du conseil présidentiel libyen Mohamed Younès El-Menfi. Ces échanges témoignent de l’importance accordée aux relations régionales.

La nécessité d’une coopération renforcée au sein du Maghreb, et les discussions ont abordé des questions économiques et sécuritaires essentielles pour la région. Les dirigeants ont souligné l’importance de surmonter les défis communs et de renforcer l’unité régionale.

Le président Tebboune a plaidé en faveur d’une revitalisation de l’UMA. Bien que cette initiative ait été accueillie avec réserve, des progrès ont été réalisés, notamment avec l’organisation de rencontres régulières entre les pays membres.

Vers une nouvelle organisation régionale

Le renforcement des liens bilatéraux et la création d’une nouvelle dynamique. En effet, face aux difficultés rencontrées pour relancer l’UMA, les pays membres ont entrepris de renforcer leurs liens bilatéraux. La décision de tenir des rencontres régulières entre les leaders maghrébins ouvre la voie à une nouvelle organisation régionale.

Les pays du Maghreb font face à des défis communs, tant sur le plan économique que sécuritaire. Une coopération renforcée est essentielle pour garantir la stabilité et favoriser le développement régional.

La décision de tenir des rencontres régulières entre les dirigeants maghrébins offre des perspectives prometteuses pour l’avenir de la région. Une coopération renforcée est indispensable dans un contexte mondial en mutation.

