Tebboune s’adresse ce soir aux Algériens (29/12) : voici les thèmes qui seront abordés

Ce soir, dimanche 29 décembre 2024, au Palais des Nations de Club des Pins à Alger, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, prononcera son discours annuel à la nation devant les membres des deux chambres du Parlement (l’APN et le Conseil de la Nation) réunies en session extraordinaire.

Cette allocution, la deuxième depuis l’instauration de cette tradition en décembre 2023, s’inscrit dans le cadre de l’article 150 de la Constitution. Permettant au chef de l’État de présenter un état des lieux du pays et de tracer les grandes lignes de l’avenir.

À cette occasion, le Président abordera différentes questions internes et externes. Notamment le lancement du dialogue national inclusif, les réformes législatives et institutionnelles, ainsi que les défis économiques et sociaux. Par ailleurs, le président Tebboune fera le bilan des réalisations de l’année 2024. Puis, il détaillera les priorités de son second mandat ainsi que les perspectives pour l’année 2025 sur différents plans.

Tebboune face à la Nation : un discours attendu sur l’avenir de l’Algérie ce 29/12/2024

De plus, ce rendez-vous a pour objectif de consolider les relations entre le gouvernement et les citoyens. Tout en réaffirmant les engagements de l’État aux principes démocratiques. Voici les principaux sujets qui seront abordés par Tebboune ce soir, dans la continuité de ses engagements antérieurs.

Institutionnalisation de la transparence et de la redevabilité

Tebboune consolide la transparence dans les institutions de l’État. Ainsi, il activera les dispositions de l’article 150 de la Constitution pour exposer directement les grandes priorités nationales et assurer une gouvernance exemplaire.

Bilan du premier mandat de Tebboune et priorités du second

Le chef de l’État dressera un bilan des réalisations de 2024, notamment dans les domaines politique, économique et social. Il fixera les grandes priorités de son second mandat. Insistant sur la justice sociale, le développement durable et le renforcement de la démocratie.

Dialogue national inclusif

Conformément à ses déclarations passées, en septembre 2023, le Président prévoit d’accélérer le lancement du dialogue national inclusif. Qui est essentiel pour renforcer la cohésion nationale et contrer les ingérences extérieures. Il pourrait, comme promis, avancer cette échéance pour répondre aux attentes croissantes des acteurs politiques et sociaux.

Sécurité nationale et stabilité

Tebboune décryptera les défis sécuritaires régionaux et internationaux. Il détaillera les stratégies mises en place pour protéger la souveraineté nationale, garantir la stabilité et renforcer les capacités des institutions face aux menaces.

Réformes économiques : une priorité pour Tebboune

Le président Tebboune annoncera les mesures concrètes qui seront mises en place pour diversifier l’économie, réduire la dépendance aux hydrocarbures et attirer davantage d’investisseurs. Par ailleurs, il exposera ses plans pour renforcer la résilience nationale face aux crises économiques mondiales.

Réformes législatives et constitutionnelle

Tebboune abordera la question des lois sur les partis politiques, les associations et les collectivités locales, qui vont être révisées, tel qu’annoncé en août 2023 et réitéré en octobre dernier. Il pourrait également annoncer des élections locales anticipées, afin de renforcer la démocratie participative et de consolider les bases juridiques des institutions.

En somme, à travers le discours à la nation, prévu pour ce soir, le président Tebboune cherchera à redonner de l’élan à ses réformes, tout en répondant aux attentes populaires et politiques.