Tebboune rend visite à une famille de Gaza prise en charge à Alger (Vidéo)

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est rendu à l’hôpital militaire d’Aïn Naâdja à Alger aujourd’hui, le mercredi 6 mars 2024. Sa visite avait pour but de rendre visite à la famille palestinienne Nasser Arar de Gaza, qui est en traitement dans cet établissement de santé.

En effet, en tant que Chef de l’État, Tebboune a pris le temps de s’enquérir de l’état de santé des membres de cette famille palestinienne. Une visite qui a suscité beaucoup d’émotions et de reconnaissance de la part de la famille Nasser Arar, qui a exprimé sa gratitude envers le Président pour sa compassion et son attention.

De plus, le geste du Président Tebboune envers cette famille palestinienne est un exemple de solidarité et d’humanité et il montre l’importance de l’entraide et du soutien mutuel dans les moments difficiles, et rappelle l’importance de rester unis face aux épreuves.

Cette visite du Chef de l’État à la famille palestinienne Nasser Arar est un message fort de soutien et de solidarité envers le peuple palestinien, qui traverse une période difficile. Elle témoigne de l’engagement de l’Algérie envers la cause palestinienne et de sa volonté de soutenir les populations opprimées.

Des ressortissants algériens demandent l’intervention de Tebboune pour être évacués de Gaza

En outre, des ressortissants algériens bloqués à Gaza ont organisé une manifestation devant l’hôpital Al-Najjar pour demander l’intervention du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Ils sont actuellement bloqués en raison de la fermeture des frontières et de l’escalade des tensions dans la région.

Les ressortissants algériens vivent dans des conditions difficiles à Gaza et craignent pour leur sécurité alors que la violence continue d’augmenter. La fermeture des frontières et l’escalade des tensions rendent leur situation précaire et les plongent dans l’incertitude.

Face à cette situation critique, les Algériens bloqués à Gaza ont décidé d’organiser une manifestation pacifique devant l’hôpital Al-Najjar. Munis de leurs passeports et de drapeaux, ils ont appelé le président Tebboune à intervenir en leur faveur pour les aider à quitter Gaza en toute sécurité.

Les manifestants, parmi lesquels se trouvent de nombreux enfants et femmes, ont exprimé leur détresse et leur désespoir face à leur situation actuelle. Ils ont demandé une action immédiate des autorités algériennes pour assurer leur sécurité et leur bien-être.

Les ressortissants algériens bloqués à Gaza espèrent pouvoir être évacués en toute sécurité et retrouver leurs proches en Algérie. Leur situation est devenue urgente et ils ont besoin d’une intervention rapide pour garantir leur sécurité et leur retour chez eux.