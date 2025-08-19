Tebboune rend hommage aux sacrifices des chouhada et appelle à préserver l’héritage de Novembre

À la veille de la célébration de la Journée nationale du Moudjahid, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, mardi, un message empreint de solennité et de reconnaissance à l’endroit des héros de la lutte de libération nationale. Cette journée, qui commémore le 70ᵉ anniversaire de l’Offensive du Nord-Constantinois (20 août 1955) et le 69e anniversaire du Congrès de la Soummam (20 août 1956), est, selon le Chef de l’État, un moment fort pour se recueillir à la mémoire des chouhada et renouveler l’attachement au serment de novembre.

Dans son message, le président a rappelé l’importance de l’offensive du Nord-Constantinois, menée le 20 août 1955 par les combattants de l’Armée de libération nationale (ALN). Cette opération, souligne-t-il, a marqué une étape charnière de la guerre de libération en infligeant de lourdes pertes à l’armée coloniale et en imposant aux forces ennemies le lieu et le moment de l’affrontement. Au-delà de son impact militaire, cette offensive a fait résonner l’écho de la Révolution du 1er novembre 1954 bien au-delà des frontières algériennes, donnant une dimension internationale à la cause algérienne.

L’importance de l’Offensive du Nord-Constantinois

L’offensive du Nord-Constantinois a été un tournant majeur dans la guerre d’Algérie. Elle a démontré la capacité de l’ALN à organiser des opérations de grande envergure et à infliger des pertes significatives à l’armée française. Cet événement a renforcé le moral des combattants algériens et a attiré l’attention internationale sur la lutte pour l’indépendance.

Le 20 août 1955, les combattants de l’ALN ont attaqué simultanément plusieurs cibles militaires et installations coloniales dans le Nord-Constantinois. La surprise et la coordination de l’offensive ont permis aux Algériens de prendre l’avantage et de mettre en évidence les faiblesses du dispositif français. L’offensive a eu un impact psychologique important, prouvant la détermination du peuple algérien à obtenir son indépendance.

Le Congrès de la Soummam et la structuration de la Révolution

Le chef de l’État a également insisté sur la portée historique du Congrès de la Soummam, tenu un an plus tard, le 20 août 1956 à Ifri-Ouzellaguen. Cette rencontre, rappelle-t-il, a permis aux dirigeants de la Révolution de doter le combat libérateur de structures et de mécanismes de coordination, en définissant une ligne claire pour atteindre les objectifs fixés par la Déclaration du 1er novembre.

Le Congrès de la Soummam a été un moment crucial pour l’organisation de la Révolution algérienne. Il a permis de définir la structure politique et militaire du FLN et de clarifier les objectifs de la lutte. Les décisions prises lors de ce congrès ont eu un impact durable sur la suite de la guerre d’indépendance.

Le président Tebboune a souligné l’importance de ces deux événements historiques pour l’Algérie. Il a rappelé que le peuple algérien, fort de l’héritage de ses martyrs et moudjahidine, poursuit la construction d’un État souverain, indépendant dans ses décisions et engagé dans la voie du développement durable.

Hommage aux Chouhada et aux Moudjahidines

Pour Abdelmadjid Tebboune, la commémoration de ce double anniversaire dépasse le cadre mémoriel : elle constitue une occasion de réaffirmer la fidélité de l’Algérie indépendante au message de novembre. Le Président a souligné que le peuple algérien, fort de l’héritage de ses martyrs et moudjahidine, poursuit la construction d’un État souverain, indépendant dans ses décisions et engagé dans la voie du développement durable.

Le président a conclu son message par un hommage appuyé aux chouhada et aux moudjahidines, en saluant leur courage et leur sacrifice. « Vive l’Algérie, gloire à nos valeureux chouhada », a-t-il affirmé, tout en adressant ses salutations aux moudjahidates et moudjahidine encore en vie, priant pour leur longévité.

