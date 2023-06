Tebboune rencontre la présidente du Conseil de la Fédération russe et signe le livre d’or

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est entretenu mercredi à Moscou, avec le Premier ministre russe, Mikhaïl Michoustine, dans le cadre de la visite d’Etat qu’il effectue en Fédération de Russie, à l’invitation de son homologue russe, Vladimir Poutine.

Cette rencontre s’est déroulée au siège du premier ministère dans la capitale russe, Moscou, en présence des délégations des deux pays.

Le président Abdelmadjid Tebboune, a signé ce mercredi le livre d’or du Conseil de la Fédération russe lors de sa visite à Moscou. Il a également rencontré la présidente du Conseil de la Fédération russe, Valentina Matvienko, pour des discussions bilatérales entre les deux pays.

Au cours de la réunion, Tebboune et Matvienko ont discuté de questions clés telles que le développement des relations économiques et commerciales, la coopération dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture et de la sécurité. Les deux dirigeants ont également discuté de la situation politique et économique en Afrique, ainsi que de la situation en Libye.

La présidente du Conseil de la Fédération a souligné l’importance des relations entre la Russie et l’Algérie et a exprimé sa gratitude pour la visite de Tebboune. Elle a également salué les efforts déployés par l’Algérie pour renforcer la stabilité dans la région.

Tebboune rencontre le président de la Douma russe Vyacheslav Volodin

En outre, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a également rencontré le président de la Douma russe, Vyacheslav Volodin, pour discuter de la coopération parlementaire entre les deux pays. Les deux dirigeants ont évoqué la nécessité de renforcer les liens entre les parlements algérien et russe et ont discuté de la possibilité de former un groupe d’amitié parlementaire.

Volodin a également exprimé son soutien à l’Algérie dans ses efforts pour renforcer la stabilité et la sécurité dans la région. Il a souligné que la Russie était prête à travailler avec l’Algérie sur les questions de sécurité régionale, notamment en Libye et au Sahel.

La visite de Tebboune en Russie souligne l’importance des relations entre les deux pays. L’Algérie est un partenaire clé de la Russie en Afrique du Nord et les deux pays ont des intérêts économiques et politiques communs.