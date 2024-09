Tebboune remporte les élections présidentielles et décroche un second mandat

Alger, le dimanche 8 septembre 2024 – Plus de 24 millions d’Algériens étaient appelés à voter ce samedi 7 septembre pour élire un nouveau président de la République pour un mandat de cinq (5) ans. Le verdict est désormais connu ! Abdelmadjid Tebboune remporte les élections avec 94,65 % des voix, soit un total de 5 329 253 voix, s’assurant ainsi un second mandat.

Candidat indépendant, Abdelmadjid Tebboune a devancé les deux autres candidats en lice pour cette élection, à savoir Youcef Aouchiche, représentant du Front des forces socialistes (FFS), qui a obtenu 2.16 % des voix, et Abdelaâli Hassani Cherif, du Mouvement de la société pour la paix (MSP), qui a recueilli 3.17 % des suffrages.

Selon les données fournies par l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), à 20 heures, le taux de participation s’élevait à 48.03 % sur le territoire national et à 19.57 % au niveau de la communauté nationale à l’étranger.

Les élections présidentielles 2024 en chiffres !

Dès 8h00, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes dans l’ensemble du territoire national pour accueillir les 24.351.551 électeurs inscrits, dont 53 % d’hommes et 47 % de femmes. L’ANIE a également précisé que 36 % des votants avaient moins de 40 ans. Le dispositif électoral comprenait environ 63.000 bureaux de vote et près de 500.000 encadreurs mobilisés.

Pour la diaspora, composée de 865.490 électeurs, le vote avait débuté dès lundi dernier. Quant aux bureaux itinérants, déployés pour les populations nomades et dans les zones reculées du Sud algérien, l’opération avait démarré mercredi, impliquant 116.064 électeurs répartis sur 134 bureaux dans 51 communes. Cette élection marque un tournant pour l’avenir politique du pays, avec une forte attente des résultats.

« Une campagne électorale très propre », a affirmé Tebboune

Lors de l’accomplissement de son devoir électoral à l’école Ahmed-Aroua de Bouchaoui, à Alger, le président Abdelmadjid Tebboune avait salué le déroulement de la campagne présidentielle. Il a qualifié celle-ci de « très propre », soulignant que les trois candidats en lice ont offert « une image honorable » de la démocratie en Algérie.

Dans une déclaration à la presse, Tebboune a exprimé ses vœux pour l’avenir du pays, affirmant : « Je souhaite le meilleur pour notre chère patrie et que l’Algérie triomphe en toutes circonstances. »

Le président a également mis l’accent sur l’importance de la continuité, espérant que le vainqueur de ce scrutin poursuivra « le parcours décisif » entamé pour l’État et le peuple algérien. Il a rappelé l’objectif crucial de ce processus : atteindre « le point de non-retour » dans le développement économique du pays et la construction d’une « véritable démocratie », basée sur les droits du citoyen, et non sur « des slogans ».