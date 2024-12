Tebboune remanie les chefs de postes diplomatiques dans un mouvement partiel du corps diplomatique

Selon un communiqué publié ce samedi par le ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, Le président de la République a procédé à un remaniement partiel des postes diplomatiques et consulaires, conformément à l’article 92 de la Constitution.

Ce mouvement a concerné 28 ambassadeurs, 6 consuls généraux et 5 consuls, marquant une étape importante dans la réorganisation du corps diplomatique algérien.

Selon le communiqué, cette initiative vise à optimiser la performance de l’appareil diplomatique et à mieux répondre aux défis actuels.

Le ministère a souligné que ces changements s’inscrivent également dans une démarche visant à garantir une prise en charge accrue des besoins de la communauté nationale à l’étranger.

En renouvelant certaines positions stratégiques, l’objectif est de renforcer l’efficacité et l’adaptabilité de la diplomatie algérienne dans un contexte international en constante évolution.

Mise en œuvre imminente

Le communiqué précise également que les nouvelles nominations entreront en vigueur une fois les procédures protocolaires requises achevées.

Cette phase de transition sera essentielle pour assurer une continuité dans le travail diplomatique et consulaire.

Réformes locales en cours au Conseil de la Nation

En parallèle, sur le plan interne, le Conseil de la Nation poursuit ses travaux pour moderniser la gouvernance locale.

Samedi 28 décembre 2024, le groupe chargé d’examiner les avant-projets des codes communal et de wilaya a tenu une nouvelle réunion sous la présidence de M. Ahmed Kharchi, vice-président chargé de la législation et des relations avec l’Assemblée populaire nationale et le Gouvernement.

Ce groupe, mandaté par M. Salah Goudjil, président du Conseil de la Nation, a été installé le 18 décembre 2024.

Il s’attèle à adapter les textes législatifs aux besoins actuels, conformément aux directives du président de la République.

L’objectif est de renforcer l’autonomie et la transparence des collectivités locales tout en améliorant les services publics.