Tebboune réitère son appel au soutien de la cause palestinienne au 19e sommet du MNA

Le 19e sommet du Mouvement des Non-alignés (MNA) s’est ouvert à Kampala en Ouganda, marquant une opportunité cruciale pour le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de réaffirmer les engagements de l’Algérie. Au cours de son discours, le Chef de l’État a souligné le rôle crucial de l’Algérie au sein du conseil de sécurité de l’ONU, mettant en avant la défense des causes justes et la promotion du dialogue.

Dans un langage clair et direct, le Président Tebboune a réitéré son engagement en faveur des valeurs de justice et de dialogue. Les travaux du conseil de sécurité de l’ONU, pendant son mandat, continueront à être le terrain de bataille pour la défense des causes qui méritent une attention mondiale.

Dans une note de félicitations, le Président Tebboune, représenté par le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a salué la nomination de Yoweri Museveni à la présidence du 19e Sommet des Chefs d’États et de Gouvernements du MNA. Cette reconnaissance souligne l’importance de l’unité au sein du mouvement.

Soutien inébranlable à la cause palestinienne

L’appel vibrant du Président Tebboune en faveur du soutien à la cause palestinienne a été au cœur de son discours. Sans détours, il a appelé à poursuivre l’entité colonialiste pour ses crimes contre le peuple palestinien. Ce message clair reflète la position ferme de l’Algérie en faveur de la justice et de la paix dans la région.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a souligné l’obligation du mouvement des non-alignés de soutenir la cause sahraouie et le droit du peuple du Sahara Occidental à son autodétermination. Ce soutien continu témoigne de la solidarité de l’Algérie envers les peuples opprimés, affirmant sa position en faveur de la décolonisation.