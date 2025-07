Tebboune reçoit une lettre de Trump

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu une lettre de son homologue des États-Unis, Donald Trump. Ce dernier, a adressé ses félicitations à l’occasion du 63e anniversaire de la fête de l’indépendance.

« Au nom des États-Unis d’Amérique, je vous adresse mes chaleureuses félicitations à l’occasion du 63e anniversaire de la fête nationale de l’indépendance, célébrée le 5 juillet », lit-on au début de la lettre, communiqué en ce début d’après-midi par la Présidence de la République. Il a souligné que « les États-Unis d’Amérique et l’Algérie commémorent ensemble leur indépendance le même jour », tout en relevant que « cette occasion nous rappelle la solidité et la pérennité du partenariat entre nos deux nations ».

« Ensemble, nous avons accompli des avancées importantes en faveur de la stabilité régionale, ainsi que des efforts communs dans la lutte contre le terrorisme et la sécurisation des frontières, au profit de notre sécurité et de nos relations économiques », ajoute le président américain.

Il affirme que « notre coopération est aujourd’hui engagée dans une dynamique visant à bâtir un avenir plus sûr et plus prospère, tant pour les Américains que pour les Algériens ».

« Nous aspirons à ce que notre relation continue de prospérer, notamment dans les domaines du commerce et des échanges culturels, car nous pouvons ensemble tracer les contours d’un avenir plus rayonnant pour nos deux pays », a-t-il conclu.

Conseil des ministres : L’Algérie mise sur une industrie automobile ambitieuse

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé hier le 7 juillet une réunion du Conseil des ministres, marqué par l’adoption de deux projets de loi majeurs. Le premier concerne la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, tandis que le second vise la protection des données personnelles.

Sur le plan économique, Tebboune a particulièrement insisté sur le développement de l’industrie automobile, fixant un objectif ambitieux de contribution de 12% au PIB. Il a souligné l’importance d’impliquer les sous-traitants algériens qualifiés et d’ouvrir le secteur aux entreprises nationales, notamment dans l’électrification des véhicules. Le président a également rappelé que les autorisations de fabrication et d’importation relèvent exclusivement du Conseil des ministres.

Face aux enjeux sécuritaires, le président a mis en avant les progrès réalisés dans la lutte contre la corruption et l’instauration de mécanismes de contrôle rigoureux. Dans un contexte climatique sensible, il a également ordonné une vigilance accrue pendant la période des fortes chaleurs, particulièrement pour les opérations de moisson, et exigé une mobilisation préventive contre les risques d’incendies.