Tebboune reçoit un autre chef d’un parti politique

Deux jours après avoir regagné le pays, après un séjour en Allemagne où il a subi une intervention chirurgicale réussie sur le pied droit, le président Tebboune vient de recevoir un autre chef de parti politique.

Après avoir reçu samedi au siège de la Présidence de la République, le président du mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, le président du Front El Moustakbal, Abdelaziz Belaid, ainsi que le président du parti Jil Djadid, Soufiane Djilali, le Chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune vient de recevoir Abderrazak Makri, président du mouvement de la société pour la paix (MSP).

Au cours de l’entretien, le Président de la République a évoqué la situation politique, économique, sociale e et les mesures qu’il entend prendre, selon le communiqué publié par MSP.

De son côté, Abderrazak Makri, président du mouvement de la société pour la paix (MSP), a présenté les points de vue de son mouvement sur divers dossiers d’une manière qui assure la stabilité du pays.

La réunion a été l’occasion, d’aborder « nombre de dossiers intéressant le citoyen algérien, à l’instar de la bureaucratie et des problèmes relatifs à l’administration, l’investissement, l’emploi, l’habitat et le développement », et tout ce qui peut aider à réaliser un décollage économique et incarne la dignité de citoyen et d’une manière qui améliore la vie des Algériens et protège le pays des risques régionaux et internationaux.

Ces dossiers urgents qui attendent Tebboune

Après plusieurs jours d’absences, en raisons des soins effectués en Allemagne et une intervention chirurgicale réussie sur le pied droit, Abdelmajid Tebboune est de retour en Algérie, plusieurs sujets et dossiers politiques et sociaeconomiques urgents sont en attentes.

En effet, pour commencer abdelmadjid Tebboune devra donner un coup d’accélérateur au processus lancé par ses soins relatif aux élections locales et législatives anticipées.

En outre, les regards sont tournés vers le gouvernement. Et les informations relatives à un remaniement ministériel, le retour d’Abdelmadjid Tebboune pourrait donc accélérer cette opération.

Sur le plan socioéconomique, le Chef de l’État devrait étudier plusieurs sujets, des suites a des crises rencontrés par des entreprises en faillites, il devrait encore se pencher sur la hausse vertigineuse des produits alimentaires, la crise répétitive de liquidités dans les bureaux de poste, grogne à l’université, et érosion des réserves de change.