Tebboune reçoit un appel téléphonique du Premier ministre des Pays-Bas

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un appel téléphonique du Premier ministre du Royaume des Pays-Bas, Mark Rutte, le félicitant à l’occasion du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Au cours de l’entretien téléphonique, les deux parties ont discuté des moyens de développer les relations bilatérales et d’élargir les horizons de la coopération dans les domaines de l’économie, de l’énergie, de l’investissement, de l’éducation et de la formation, et de leur donner un nouveau souffle, notamment avec la prochaine visite du Premier ministre néerlandais en Algérie, et d’élever cette coopération au niveau des relations politiques entre les deux pays.

Le SG de la Ligue arabe reçu par Tebboune

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd’hui, le lundi 17 octobre à Alger le secrétaire général (SG) de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit.

En effet, selon le communiqué rendu public par la Présidence de la République, le Chef d’Etat, Abdelmadjid Tebboune a reçu le SG de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, au sein du siège de la Présidence de la République.

