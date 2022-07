Entretien téléphonique entre Tebboune et Kaïs Saïed ce 15 juillet

Ce vendredi 15 juillet 2022, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un appel téléphonique de son homologue tunisien, Kaïs Saïed.

« Ce soir, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un appel téléphonique de son frère, Kaïs Saïed, Président de la République Tunisienne, au cours duquel ils ont échangé sur diverses questions communes entre les deux pays frères, avec un accent constant sur la poursuite de l’amélioration des relations bilatérales, afin de servir les intérêts des deux peuples frères. » Peut-on lire sur le communiqué.

« À cette occasion, les deux présidents ont exprimé leur satisfaction, une fois de plus, de la décision conjointe de rouvrir les frontières aux voyageurs entre l’Algérie et la Tunisie, permettant aux citoyens des deux pays frères d’intensifier les échanges de visites, afin de consolider les liens de fraternité et d’amour entre les deux peuples frères. » ajoute ce même communiqué.