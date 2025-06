Tebboune reçoit un appel de son homologue allemand : voici les sujets abordés

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est entretenue avec son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier par téléphone. Les deux chefs d’État ont notamment parlé de la guerre entre Israël et l’Iran ainsi que la situation en Moyen-Orient.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd’hui un appel téléphonique du président de la République fédérale d’Allemagne, M. Frank-Walter Steinmeier, a annoncé la présidence de la République. Au cours de cet entretien, les deux chefs d’État ont abordé plusieurs sujets d’actualité internationale. En effet, ils ont évoqué la situation mondiale actuelle, notamment le conflit russo-ukrainien, les tensions au Moyen-Orient, particulièrement la situation à Gaza ainsi que l’attaque récente contre l’Iran. Ils n’ont pas raté l’occasion pour parler de la situation dans la région du Sahel, ajoute la même source.

Selon le communiqué de la Présidence, le président algérien et son homologue allemand ont également fait le point sur les relations bilatérales qu’ils ont qualifiées d’excellentes et de solides à tous les niveaux. Ils ont convenu de poursuivre le développement de ces relations entre les deux pays amis et de travailler ensemble sur tous les dossiers d’intérêt commun, en consultation avec le président allemand.

Conseil des ministres : Tebboune fixe le cap pour l’été 2025

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a présidé hier 15 juin 2025 une réunion du Conseil des ministres axée sur plusieurs dossiers stratégiques. La campagne moisson-battage 2025 a été au cœur des discussions, avec l’objectif ambitieux de surpasser les résultats de 2024. Le président a ordonné une restructuration du secteur agricole et une évaluation détaillée en fin de campagne.

Concernant la diaspora algérienne, des mesures concrètes ont été annoncées pour améliorer l’accueil des ressortissants dans les aéroports et les ports durant la période estivale, avec une attention particulière pour les détenteurs de passeports algériens.

Le programme « Famille productrice » a également fait l’objet d’importantes décisions, notamment le renforcement du soutien aux femmes entrepreneures et l’élargissement des domaines d’activité. Une attention particulière sera portée aux femmes rurales, soulignant la volonté du gouvernement de renforcer le rôle des femmes dans la société algérienne.

La réunion s’est conclue par des changements administratifs avec l’approbation de décrets mettant fin à certaines fonctions supérieures de l’État.