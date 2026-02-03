Tebboune reçoit un appel de Meloni : Alger et Rome coordonnent leurs priorités communes

Les relations entre l’Algérie et l’Italie continuent de se consolider. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce jour un appel téléphonique de la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni. Cet échange a permis aux deux dirigeants d’aborder plusieurs dossiers d’intérêt commun, avec en priorité le renforcement du partenariat bilatéral et la préparation d’un prochain sommet euro-africain.

À LIRE AUSSI : Novo Nordisk Algérie nomme Amine Dahahoui au poste de Directeur général

Selon les informations communiquées, les discussions ont porté sur les moyens de consolider la coopération entre Alger et Rome, ainsi que sur les perspectives de son développement dans différents domaines. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de faire évoluer cette relation stratégique de manière à servir les intérêts mutuels des deux pays, liés par des relations qualifiées d’amicales et en constante progression.

Algérie–Italie : Tebboune et Meloni renforcent la coopération et préparent un sommet euro-africain

L’entretien a également été l’occasion d’échanger des points de vue sur la tenue prochaine d’un sommet euro-africain. Ce rendez-vous est perçu comme un cadre important de dialogue entre l’Europe et l’Afrique, notamment sur les grandes questions politiques, économiques et sécuritaires qui concernent les deux continents. Dans ce contexte, la question de la lutte contre l’immigration clandestine a occupé une place centrale dans les discussions.

À LIRE AUSSI : Sans-papiers en Espagne : les Algériens deviennent la 2ᵉ nationalité la plus représentée

Les deux responsables ont souligné l’importance d’une approche fondée sur la coordination et la coopération entre les pays concernés. La lutte contre l’immigration irrégulière a été abordée comme un défi commun nécessitant des solutions concertées, prenant en compte les dimensions sécuritaires, économiques et humaines du phénomène.

Vers un nouvel élan algéro-italien

Sur le plan bilatéral, l’appel a aussi permis d’évoquer la visite attendue de la cheffe du gouvernement italien en Algérie, prévue après le mois de Ramadan. Cette visite est présentée comme une étape clé pour donner un nouvel élan aux relations économiques entre les deux pays, déjà marquées par une coopération solide, notamment dans le secteur de l’énergie.

Parmi les projets évoqués figure la création d’une Chambre de commerce algéro-italienne. Cette initiative vise à renforcer les échanges entre les opérateurs économiques des deux pays et à encourager les investissements conjoints. Elle pourrait ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat dans plusieurs secteurs, en facilitant les contacts entre entreprises algériennes et italiennes.

À LIRE AUSSI : Air Algérie élargit son réseau : une capitale européenne à nouveau accessible depuis Alger

Cet échange téléphonique illustre la dynamique positive qui caractérise actuellement les relations algéro-italiennes. Il témoigne également d’une volonté commune d’élargir les domaines de coopération politique et économique, dans un contexte régional et international marqué par de nombreux défis. À travers ce dialogue constant, Alger et Rome cherchent à consolider un partenariat durable et équilibré, au service de la stabilité et du développement partagé.