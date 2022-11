Tebboune reçoit le président cubain

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu au palais présidentiel le président de Cuba, Miguel Diaz-Canel Bermúdez, qui est en visite officielle en Algérie, depuis hier et pour une durée de 3 jours.

Aujourd’hui, le jeudi 17 novembre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu son homologue cubain, Miguel Diaz-Canel Bermúdez, qui effectue une visite de travail et d’amitié de trois jours en Algérie, avec une réception officielle à la présidence de la République, selon un communiqué rendu public par la présidence de la république.

Le président cubain a passé en revue un détachement de la Garde républicaine qui leur a rendu les honneurs, les deux présidents ont écouté les hymnes nationaux des deux pays.

Ensuite, les deux présidents se sont entretenus, en présence du ministre des Affaire Etrangères, Ramtane Lamamara, du Directeur du cabinet de la présidence de la république, Abdelaziz Khellaf, et du ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab.

Qu’a déclaré Tebboune suite à la conférence de presse ?

Le président Abdelmadjid Tebboune et son homologue cubain ont tenu par la suite une conférence de presse, lors de laquelle, le chef de l’Etat a déclaré la décision d’annuler tous les avantages de l’endettement de Cuba et de reporter le remboursement de l’endettement pour la soulager économiquement.

Tebboune a également déclaré que l’Algérie offrira une centrale solaire à Cuba, et qu’elle va la réapprovisionner en carburant. De plus il a été convenu de créer un certain nombre de sociétés mixtes entre les deux pays. Pour conclure, le président de la république a aussi annoncé que les deux pays se sont mis d’accord avec pour fabriquer ensemble des médicaments.

Plus tôt dans la journée, le président de Cuba avait déposé, au sanctuaire du Martyr, une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la glorieuse Guerre de libération nationale.

Et s’était également rendu au Musée national du moudjahid où des explications détaillées lui ont été fournies sur les différentes étapes ayant marqué l’Histoire de l’Algérie, notamment son combat pour le recouvrement de sa souveraineté nationale.