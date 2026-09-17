Tebboune reçoit Natalia Kochanova : voici les nouveaux axes de coopération entre l’Algérie et le Bélarus

Le président Tebboune a reçu ce jeudi la présidente du Conseil de la République de l’Assemblée nationale du Bélarus, Natalia Kochanova. Cette rencontre s’inscrit dans le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays.

Une délégation officielle accompagnait la responsable biélorusse lors de cette audience.

Plusieurs membres du gouvernement algérien ont assisté à cette rencontre. Ibrahim Merad, ministre d’État chargé de l’Inspection générale des services de l’État et des collectivités locales, était présent. Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères, participait également à l’audience.

Ammar Belani, conseiller diplomatique du président, complétait cette délégation. Le ministre de la Santé, Mohamed Seghir Aït Messaoudène, assistait aussi à la rencontre. Le ministre de l’Industrie, Farid Kortel, et le ministre de l’Agriculture, Sid Ali Khaldi, participaient également aux échanges.

Une volonté biélorusse de diversifier la coopération

Natalia Kochanova a affirmé la disponibilité de son pays à développer la coopération bilatérale. Elle s’exprimait lors d’une déclaration à la presse après son audience présidentielle. La responsable biélorusse a confirmé la volonté de son pays de renforcer la coopération dans toutes les directions, conformément aux accords conclus entre les deux chefs d’État.

Elle a évoqué les accords conclus lors de la visite du président biélorusse en Algérie en décembre 2025. Cette visite avait donné lieu à la signature d’une déclaration commune. Ce texte porte sur le développement de la coopération économique, commerciale, scientifique et technique entre les deux pays.

Les discussions ont porté sur les perspectives de développement dans plusieurs domaines. L’agriculture et l’industrie figurent parmi les secteurs abordés. L’éducation, la santé et les produits pharmaceutiques complètent cette liste de priorités communes.

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Une coopération parlementaire en construction

Natalia Kochanova a rappelé sa rencontre antérieure avec le président du Conseil de la Nation, Azzouz Nasri. Cette rencontre a permis d’examiner la coopération parlementaire entre les deux pays. Des groupes d’amitié parlementaire ont été créés entre les deux nations. Des échanges de visites sont également prévus dans ce cadre.

Azzouz Nasri devrait se rendre en Biélorussie prochainement. Cette visite permettra de signer un mémorandum d’entente entre la Chambre haute du Parlement algérien et son homologue biélorusse.

Des entretiens également menés avec le Premier ministre

Le Premier ministre Sifi Ghrieb a mené des discussions avec Natalia Kochanova au Palais du gouvernement. Cette rencontre s’est tenue le même jour. La délégation biélorusse comprenait le vice-Premier ministre Viktor Karankevich et le ministre de l’Industrie Andreï Kouznetsov.

Côté algérien, le ministre de l’Industrie, Farid Kortel, a participé à cette rencontre. Le ministre de l’Agriculture, Sid Ali Khaldi, et le ministre du Commerce extérieur, Kamel Rezig, complétaient la délégation.

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Une dynamique bilatérale saluée par les deux parties

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction face à la dynamique croissante des relations algéro-biélorusses. Cette évolution répond aux orientations des deux chefs d’État, le président Tebboune et son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko.

Les deux délégations se sont accordées sur la nécessité de redoubler d’efforts. Cet objectif vise à concrétiser les projets communs déjà convenus dans plusieurs secteurs. Ces initiatives ont déjà enregistré des progrès tangibles.

Les deux parties ont également souligné l’importance d’explorer de nouvelles perspectives de coopération. Cette démarche vise à diversifier les domaines de collaboration, renforcer les investissements et augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays amis.

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