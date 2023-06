Tebboune reçoit les vœux de l’Emir de l’Etat du Qatar pour l’Aïd el-Adha

Le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un appel téléphonique de son frère l’Emir de l’Etat du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, pour lui présenter ses vœux à l’occasion de l’Aïd El-Adha 2023.

Selon un communiqué de la Présidence de la République, l’Emir a souhaité davantage de progrès et de prospérité pour le peuple algérien. De son côté, Tebboune a exprimé sa reconnaissance envers son frère qatari pour ses nobles sentiments et a souhaité au peuple qatari frère davantage de prospérité et de quiétude.

Les deux dirigeants ont également salué les relations privilégiées entre les deux pays frères et ont convenu de tenir une rencontre pour renforcer ces liens.

Une relation économique florissante entre l’Algérie et le Qatar

Les relations économiques entre l’Algérie et le Qatar ont connu une croissance significative ces dernières années. En 2019, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint près de 500 millions de dollars, principalement dans les secteurs de l’énergie et des hydrocarbures.

Le Qatar est également un investisseur important en Algérie, notamment dans les domaines de l’immobilier et de l’hôtellerie. Le groupe qatari Diar Real Estate a ainsi investi dans la construction d’un complexe hôtelier de luxe à Alger, tandis que la société Katara Hospitality a acquis plusieurs hôtels dans le pays.

Outre les échanges commerciaux et les investissements, l’Algérie et le Qatar ont également renforcé leur coopération dans d’autres domaines, tels que la culture, l’éducation et la santé.

En 2015, les deux pays ont signé un accord de coopération culturelle visant à renforcer les échanges entre les artistes et les institutions culturelles des deux pays. Depuis lors, plusieurs événements culturels ont été organisés dans les deux pays.