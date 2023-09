Tebboune reçoit les représentants de l’organisation patronale CREA

Le président Abdelmadjid Tebboune a accordé hier — mercredi 13 septembre — une audience aux membres du bureau élargi du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), à la demande de l’organisation patronale, indique un communiqué de la Présidence de la République.

En plus du Chef de l’État et des membres du CREA, plusieurs ministres et hauts fonctionnaires ont assisté à cette réunion. Il y avait, entre autres, le Premier ministre, Aïmene Benarderrahmane, le ministre des Finances, Laaziz Fayed, le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, ainsi que le DG de l’Agence algérienne de promotion des investissements (AAPI), Omar Rekkache.

🔴 À LIRE AUSSI : Affaire des patrons algériens « persécutés », l’APS fustige Saida Neghza

Cette audience « a été l’occasion de transmettre les préoccupations des opérateurs économiques ayant soutenu les décisions importantes qu’a prises le Président de la République en faveur du secteur économique », précise le communiqué de la Présidence sans donner plus de détails sur le contenu des discussions.

Le président du CREA se contente d’une déclaration laconique

De son côté, le président du CREA, Kamel Moula, a affirmé, dans une allocution qu’il a prononcée à l’issue de la rencontre, que « le Président de la République a pris des décisions importantes pour faciliter l’activité des opérateurs économiques et résoudre leurs problèmes ».

🔴 À LIRE AUSSI : « Retirez l’article sous 24 h ou je vous détruis », Neghza ouvre le feu sur l’APS

K. Moula déclarera, ensuite, que cette audience avec le président a permis d’aborder plusieurs questions, notamment les problèmes auxquels se confrontent les institutions économiques en Algérie. Il terminera en assurant que le Conseil du renouveau économique « restera à jamais au service du pays, de l’économie et du peuple ».

Créé en février 2022, le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) est un syndicat patronal qui regroupe des entreprises publiques, des entreprises privées et des startups. Le CREA se distingue par le fait qu’il constitue un regroupement d’entreprises du secteur public et du secteur privé.