Tebboune reçoit le SG de la Ligue arabe ce 17 octobre

En effet, selon le communiqué rendu public par la Présidence de la République, le Chef d’Etat, Abdelmadjid Tebboune a reçu le SG de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, ce lundi 17 octobre 2022, au sein du siège de la Présidence de la République.

De plus, ont assisté à cette rencontre : le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra et le Directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf.

Lamamra et le SG de la Ligue arabe tiennent une réunion

Hier, le dimanche 16 octobre, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a reçu, le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Aboul Gheit, actuellement en visite de travail à Alger dans le cadre de la coordination permanente pour l’achèvement des préparatifs du Sommet arabe, prévu à Alger les 1 et 2 novembre prochains, selon un communiqué du ministère.

Pendant cette réunion, qui est la dernière avant la tenue du Sommet arabe, les deux parties ont abordé plusieurs sujets liés à cet événement. De plus, Lamamra et Aboul Gheït se sont félicités du « niveau de coordination entre l’Algérie et la Ligue des Etats arabes, en prévision de cette importante échéance arabe, en vue de réunir les conditions de sa réussite en réponse aux aspirations des peuples arabes à de meilleures perspectives de l’action arabe commune ».