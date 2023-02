Tebboune reçoit le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu aujourd’hui, le lundi 27 février le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, Nikolaï Patrouchev, qui est en visite en Algérie depuis hier, le dimanche 26 février 2023.

« Abdelmadjid Tebboune, président de la République, commandant suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a reçu le secrétaire du Conseil de sécurité de Russie, Nikolaï Patrouchev. » Peut-on lire dans le communiqué de la Présidence de la République.

La meme source, ajoute que la réception s’est déroulée du côté algérien en présence du général de corps d’armée Saïd Chanegrihaq, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, Abdelaziz Khalaf, directeur du cabinet de la présidence de la République et Boumediene Benattou, conseiller du président de la République, chargé des affaires liées à la défense et à la sécurité.

Le secrétaire du Conseil de sécurité salue le rôle de l’Algérie pour le maintien de la paix et de la stabilité dans la région

Avant sa rencontre avec le président Tebboune, le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, Nikolaï Patrouchev, a rencontré le chef d’état-major de l’ANP, le général d’armée Said Chanegriha.

Les entretiens entre Said Chanegriha et Nikolaï Patrouchev ont porté sur l’état de la coopération militaire entre les deux pays et les moyens de l’améliorer davantage.

De plus, les deux parties ont échangé des analyses et des points de vue sur des questions d’intérêt commun.

Alors que, le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie a affirmé la profondeur des relations historiques qui unissent l’Algérie et la Russie et a salué le rôle pivot de l’Algérie et ses grands efforts pour instaurer la paix et la stabilité dans la région.

