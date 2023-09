Tebboune reçoit le président de l’Observatoire national de la société civile

L’audience, qui s’est déroulée au siège de la Présidence de la République, s’inscrit dans le cadre du « suivi et de l’évaluation des activités de cette instance et l’écoute des propositions et des avis ayant trait aux missions confiées à l’ONSC », précise le communiqué.

D’après cette même source, ont pris part à cette audience, « le directeur de cabinet à la Présidence de la République, Mohamed Ennadir Larbaoui, et le Conseiller du président de la République chargé des Affaires juridiques et judiciaires, Boualem Boualem. »

Benbraham affirme le soutien de Tebboune à l’ONSC

Suite à cette audience, Noureddine Benbraham a affirmé « le soutien direct » du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l’organe qu’il préside, un soutien appelé à se renforcer « à l’avenir, à travers des décisions à même d’impulser le rôle et la disponibilité de l’ONSC ».