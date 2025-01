Tebboune reçoit le patron du MSP et intensifie les consultations avec les partis politiques

Dans une démarche visant à renforcer le front intérieur et à promouvoir un dialogue national inclusif, le président a entamé une série de consultations avec les principales formations politiques du pays.

Ces rencontres illustrent une volonté claire de rassembler les acteurs politiques autour des défis nationaux et internationaux.

Hier, le chef de l’État a accueilli Abdelaali Hassani Cherif, président du Mouvement de la société pour la paix (MSP). Après avoir reçu Mustapha Yahi, secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), le 7 janvier.

Ces audiences se sont déroulées en présence de hauts responsables du cabinet présidentiel, notamment Boualem Boualem et Kamel Sidi Saïd.

À l’issue de sa rencontre, le président du MSP a qualifié l’échange de « fructueux ». Selon lui, les discussions ont permis d’aborder divers dossiers nationaux et internationaux, tout en insistant sur l’importance de renforcer la communication pour faire face aux défis actuels.

« La conjoncture nous impose de dialoguer pour protéger l’Algérie, ciblée de l’extérieur », a-t-il déclaré, appelant à une union nationale solide.

Le dialogue national au cœur des priorités

Tebboune a réitéré son engagement à organiser un dialogue national inclusif, attendu en 2025.

Ce processus, qu’il souhaite profond et structuré, vise à moderniser les lois sur les partis politiques, les associations et les cadres communaux et wilayals.

Lors de sa rencontre avec le Président, Mustapha Yahi a salué cette initiative, affirmant avoir perçu « une volonté sincère » de bâtir une Algérie forte et souveraine.

Il a également souligné l’importance de ces consultations dans un contexte marqué par des tentatives d’ingérence extérieure.

Une Algérie unie face aux défis

Ces consultations témoignent de la détermination des autorités à réunir la classe politique autour des grands enjeux nationaux.

Abdelaali Hassani Cherif a mis en avant la nécessité de faire bloc pour protéger l’Algérie contre toute atteinte à sa stabilité et à sa souveraineté.

Les discussions ont également porté sur les questions palestinienne et sahraouie, des causes que l’Algérie soutient avec constance.

Ces rencontres reflètent une vision claire : celle d’une Algérie unie, engagée et tournée vers l’avenir, prête à relever les défis actuels avec détermination et cohésion.