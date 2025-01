Tebboune reçoit le ministre tunisien des AE : quels sont les sujets abordés ?

Hier, lundi 27 janvier 2025, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a accueilli le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, pour une audience officielle à Alger. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des efforts continus visant à consolider les relations bilatérales entre l’Algérie et la Tunisie, deux pays liés par une fraternité historique et des intérêts stratégiques communs. Les discussions ont porté sur des sujets clés, allant de la coopération économique à la coordination sur les questions régionales et internationales.

Dès son arrivée, Mohamed Ali Nafti a réaffirmé « la profondeur des relations fraternelles entre l’Algérie et la Tunisie ». Il a souligné la volonté des hautes autorités tunisiennes de renforcer ces liens, qualifiant l’Algérie de « pays frère ». Le ministre a également transmis les salutations du président tunisien Kaïs Saïed à son homologue algérien, témoignant ainsi de la chaleur des relations entre les deux chefs d’État.

De son côté, le président Tebboune a exprimé son estime et son respect pour Kaïs Saïed, tout en réitérant l’engagement de l’Algérie à approfondir la coopération bilatérale sur tous les plans. « Cette audience a été une occasion renouvelée de réaffirmer notre attachement à une relation stratégique et solidaire », a déclaré Nafti à l’issue de la rencontre.

Algérie – Tunisie : un plan d’action ambitieux pour renforcer la coopération

En effet, l’un des points forts de cette rencontre a été l’accent mis sur la nécessité d’élaborer un plan d’action concret. Afin de dynamiser la coopération entre les deux pays. Les deux parties ont insisté sur l’importance de cibler des domaines prioritaires, notamment l’économie, la sécurité et le développement solidaire.

« Nous devons travailler ensemble pour hisser notre coopération au niveau d’un partenariat stratégique global », a affirmé le ministre tunisien. Ce plan d’action vise à répondre aux défis communs et à maximiser les opportunités pour les deux peuples frères.

Tebboune – ministre tunisien des affaires étrangères : coordination sur les questions régionales et internationales

Au-delà des enjeux bilatéraux, les discussions ont également porté sur des sujets d’intérêt commun dans les espaces arabe et africain. Les deux pays ont réaffirmé leur engagement à contribuer à la stabilité et au développement de la région.

« Nous avons évoqué toutes les questions arabes et africaines qui nous concernent. Dans le cadre de notre tradition de concertation », a précisé Nafti. Cette coordination renforcée reflète la volonté des deux nations de jouer un rôle actif dans la résolution des crises et la promotion de la paix.

En bref : les points clés de la rencontre entre Tebboune et le ministre des Affaires Étrangères Tunsien

Renforcement des relations bilatérales : les deux parties ont réaffirmé leur engagement à approfondir la coopération dans tous les domaines ;

Relations fraternelles : les deux pays ont souligné la profondeur de leurs liens historiques et culturels ;

Plan d'action stratégique : un plan ambitieux sera élaboré pour cibler les domaines prioritaires et renforcer le partenariat ;

Coordination régionale : les discussions ont porté sur les questions arabes et africaines d'intérêt commun ;

En somme, la visite de Mohamed Ali Nafti à Alger s’inscrit dans une dynamique positive. Marquée par des échanges réguliers et une volonté commune de hisser les relations algéro-tunisiennes à un niveau supérieur.