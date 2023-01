Tebboune reçoit le ministre saoudien du Hadj et de la Omra

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, le ministre saoudien du Hadj et de la Omra, Tawfik Ben Fawzan Al-Rabiah.

En effet, le Chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd’hui, le mercredi 25 janvier 2023 au siège de la Présidence à Alger, le ministre saoudien du Hadj et de la Omra, Tawfik Ben Fawzan Al-Rabiah.

L’entrevue s’est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du directeur de Cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khellaf et du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi.

Algérie-Arabie Saoudite : coopération pour les procédures du Hadj et Omra

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a tenu, lundi à Alger, une séance de travail avec le ministre saoudien du Hadj et de la Omra, Tawfik Ben Fawzan Al-Rabiah concernant le Hadj 1444/2023, lors de laquelle les deux parties ont passé en revue les principales prestations et facilitations prévues pour cette saison.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue saoudien, Belmehdi s’est félicité de « la coopération des autorités saoudiennes avec l’Algérie pour faciliter les procédures aux hadjis algériens », mettant en exergue « les solides » relations bilatérales.

Il a aussi affirmé que son département visait, à travers l’Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO), à engager « une action méthodique pour aplanir les difficultés et relever les défis afin de fournir les meilleures prestations et prise en charge du Hadji algérien ».

De son côté, le ministre saoudien a passé en revue les différentes facilitations fournies par l’Arabie Saoudite pour permettre aux hadjis d’accomplir les rituels du Hadj dans d’excellentes conditions, notamment par « l’allègement des procédures et le développement des législations ».

Il a donc révélé que « deux initiatives ont été lancées dans l’objectif de réduire les coûts du Hadj et de la Omra ». La première, explique le ministre saoudien, est l’ouverture de la concurrence entre les fournisseurs de services Hadj et l’amélioration de la qualité des prestations dans les Lieux-Saints ».

La deuxième mesure consiste à « réduire le montant d’assurance de 63% pour la Omra et de 73% pour le Hadj avec le maintien des même services médicaux », a ajouté Al Rabiah.

Evoquant également des services supplémentaires au profit des hadjis tels que « la prolongation du visa de la Omra de 30 à 90 jours ». Un visa qui, précise-t-il, est désormais électronique et délivré en moins de 24 heures.