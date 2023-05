Tebboune reçoit le ministre saoudien des Affaires étrangères

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mardi, le ministre des Affaires étrangères du Royaume d’Arabie Saoudite, son altesse le prince Faisal bin Farhan Al Saud, indique un communiqué de la Présidence de la République.

L’audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, et du directeur de cabinet à la Présidence de la République, Mohamed Ennadir Larbaoui.

Le ministre des Affaires étrangères de l’Arabie saoudite, le prince Faisal bin Farhan Al Saud, a souligné aujourd’hui mardi, un « accord total » entre l’Algérie et son pays sur les différentes questions d’intérêt commun, soulignant que la coopération et la coordination entre les deux pays servent la sécurité et la stabilité de la région arabe et de la communauté internationale dans son ensemble.

Une visite importante pour renforcer la coopération et la coordination

Le ministre saoudien a souligné l’importance de sa visite en Algérie, qui s’inscrit dans la continuité de la coopération et de la coordination étroites entre les deux pays dans tous les domaines. Il a également souligné que l’Algérie préside actuellement le Conseil de la Ligue arabe au sommet, en attendant que l’Arabie saoudite prenne la présidence lors du prochain sommet.

A LIRE AUSSI : Algérie – Syrie : Tebboune et al-Assad conviennent d’un échange de visites

Le ministre a également souligné qu’il existe de nombreuses opportunités de renforcer la coopération et de poursuivre la recherche de domaines de coordination et de coopération mutuelle. Il a souligné que la coordination et la coopération bilatérales et multilatérales « ne servent pas seulement nos deux pays, mais servent également la sécurité et la stabilité du monde arabe, de notre région dans son ensemble, et de la communauté internationale dans son ensemble. Nous continuerons, avec la grâce de Dieu, à coopérer et à coordonner nos efforts ».

Le partenariat stratégique entre l’Algérie et l’Arabie saoudite est basé sur la coopération et la coordination mutuelles dans divers domaines, notamment économiques, politiques, sociaux et culturels. Les deux pays sont des acteurs majeurs dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord et jouent un rôle important dans la promotion de la paix et de la sécurité régionales et internationales. La visite du ministre saoudien en Algérie est une étape importante dans le renforcement de ce partenariat et dans la poursuite de la coopération et de la coordination mutuelles pour le bénéfice des deux pays et de la région dans son ensemble.