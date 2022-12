Tebboune reçoit le ministre des Affaires étrangères turc

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, dimanche à Alger, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Cavusoglu.

En effet, selon un communiqué rendu public par la Présidence de la République, rendu public ce dimanche 11 décembre 2022 « Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie, Mevlut Cavusoglu, lors d’un entretien officiel. »

Ont assisté à cette audience s’étant déroulée au siège de la Présidence de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, et le directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf.

Lamamra salue les relations « durables » entre l’Algérie et la Turquie

Le ministres des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, a déclaré dans un discours qu’il a prononcé lors de la 1ere réunion de la commission de planification, de coopération et de partenariat global entre l’Algérie et la Turquie, que ce « comité unique issu de la première réunion au sommet du Conseil supérieur de la coopération algéro-turque à l’occasion de la visite d’Etat du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en Turquie durant le mois de mai dernier, ou les deux présidents ont confirmé que les relations entre les deux pays sont devenues uniques. »

De plus, il a également assuré que le partenariat algéro-turc est « réellement stratégique » étant donné qu’il englobe tous les secteurs de la vie, non seulement les aspects économiques, mais aussi les domaines culturel, social et humain ainsi que la sécurité et la défense.

Pour conclure, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra a également salué les relations « durables » entre les deux pays, soulignant que la première session de ce mécanisme chargé de planifier, d’évaluer et de suivre les développements du partenariat stratégique entre les deux pays sera « unique ».