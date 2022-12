Tebboune reçoit le ministre de l’Intérieur saoudien

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le Ministre saoudien de l’Intérieur, le prince Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz Al-Saoud, selon un communiqué rendu public par la présidence de la République, ce lundi 26 décembre 2022.

« Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le Ministre saoudien de l’Intérieur, le prince Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz Al-Saoud. » Peut-on lire dans le communiqué.

De plus, ce même communiqué dévoile que l’entretien s’est déroulé en présence du directeur du cabinet de la présidence de la République, Abdelaziz Khalaf, et du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et du Développement urbain, Ibrahim Merad.

Augmentation des salaires, pensions de retraite et allocations chômage en 2023

Hier, le dimanche 25 décembre 2022, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé la dernière réunion du Conseil des ministres. Lors de ce conseil plusieurs dossiers ont été passés en revue, et le Chef de l’Etat a ordonné l’application de plusieurs décisions, notamment pour l’augmentation des salaires, pensions de retraite et allocations chômage en 2023.

Il a donc instruit de majorer les salaires de 4.500 à 8.500 dinars. Les augmentations décrétées entre 2022, 2023 et 2024 devraient donc atteindre, 47%.

Le président Tebboune a ordonné de porter le seuil minimum des pensions de retraites à 15.000 dinars pour ceux qui touchent moins de 10.000 dinars et à 20.000 dinars ceux qui perçoivent entre 10.000 et 15.000 dinars. Cette dernière augmentation devrait remettre les pensions des retraités à la même valeur que le salaire national minimum garanti (SNMG) qui est passé en 2021 de 18.000 à 20.000 dinars.

Enfin, le chef de l’Etat a ordonné que l’allocation chômage passe de 13.000 à 15.000 dinars en plus de la prise en charge de la couverture sociale des chômeurs qui la perçoivent par l’Etat.