Tebboune reçoit le conseiller principal du président américain

Le président de la République a reçu ce dimanche au Palais d’El Mouradia le conseiller principal du président américain pour l’Afrique, les affaires arabes et le Moyen-Orient, Mesad Boulos, à la tête d’une importante délégation diplomatique.

La réunion s’est déroulée en présence de plusieurs hauts responsables algériens, notamment Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Mohammed Arkab, ministre de l’Énergie, ainsi que l’ambassadeur d’Algérie à Washington, Sabri Boukadoum.

Coté américain, la délégation comprenait, entre autres, David Linfield, chef de cabinet de Boulos, Joshua Harris, adjoint au secrétaire d’État, et l’ambassadrice des États-Unis à Alger, Elizabeth Moore Aubine.

Une coopération en expansion

cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement du dialogue stratégique algéro-américain, amorcé depuis plusieurs années. Lors de l’audience accordée à Boulos, les deux parties ont souligné la qualité croissante des relations bilatérales, particulièrement dans les secteurs de l’énergie, de la défense, de l’agriculture, et de l’enseignement supérieur.

Une session de travail s’est également tenue au siège du ministère des Affaires étrangères, présidée par Ahmed Attaf, et à laquelle ont pris par les délégations des deux pays. Cette rencontre a permis un échange approfondi sur les perspectives de coopération multiforme, et sur les mécanismes à mettre en place pour les concrétiser à moyen et long terme.

Une convergence sur les dossiers régionaux

Au-delà de la coopération bilatérale, les discussions ont aussi porté sur des dossiers régionaux et internationaux majeurs. L’Algérie et les États-Unis ont affiché une convergence de vues sur plusieurs enjeux, notamment la situation en Libye, la question du Sahara occidental, les tensions du Sahel, ainsi que les dynamiques en cours dans la région des Grands Lacs Africains.

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant au niveau de coordination atteint au sein du Conseil de sécurité de l’ONU, où l’Algérie siège actuellement en tant que membre non permanent.

À l’issue des échanges, les deux pays ont réaffirmé leur volonté commune de hisser les relations bilatérales à un niveau supérieur, à travers un dialogue politique renforcé, un partenariat économique élargi, et une coordination politique accrue.

