Tebboune reçoit l’ambassadrice Allemande en Algérie

Le président de la république, Abdelmadjid Tebboune, a accueilli aujourd’hui, l’ambassadrice Allemande en Algérie, Mme Elisabeth Wolbers. Plusieurs points stratégiques ont été évoqués durant cette rencontre qui a porté sur les relations bilatérales qui lient les deux pays.

Cette rencontre, qui a réuni le président de la république Abdelmadjid Tebboune et l’ambassadrice Allemande Mme Elisabeth Wolbers, avait permis de se pencher sur plusieurs sujets d’ordre économique et diplomatique, mais également sur des points sensibles, comme celui du Sahara occidental.

Secteur énergétique et Sahara Occidental

L’ambassadrice allemande, à l’issue de sa rencontre avec le président de la république, avait révélé que la rencontre était une chance d’évoquer plusieurs sujets essentiels qui rapprochent les deux pays, tels que ceux qui portent sur les énergies renouvelables, le développement des relations économiques, et la coopération entre les deux pays.

En ce qui concerne le secteur de l’énergie, la représentante diplomatique de l’Allemagne avait promis que les entreprises de son pays viseront à faire des investissements en Algérie, et ce dans le but de créer des emplois et de la richesse. L’ambassadrice avait également confié qu’il était nécessaire de se concentrer sur les projets d’investissement qui sont faits dans le secteur énergétique, notamment ceux respectueux de l’environnement.

Enfin, en ce qui concerne la question du Sahara Occidental, l’ambassadrice allemande avait avoué que son pays demeurera un soutien pour une solution Onusienne de ce problème. Pour cette diplomate, l’Allemagne soutient également le droit du peuple Sahraoui à l’autodétermination. L’ambassadrice avait également précisé que le nouveau envoyé de l’ONU au Sahara Occidental vise aider le peuple Sahraoui à prendre seul sa décision.

Il est à rappeler que le président Tebboune avait évoqué, lors d’une “importante” réunion du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union Africaine, deux points. Celui de la question du Sahara occidental, et celui ayant trait aux changements climatiques et à leurs impacts sur la paix et la sécurité.