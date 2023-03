Tebboune reçoit la Sous-secrétaire d’Etat américaine au contrôle des armements

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu la Sous-secrétaire d’Etat américaine au contrôle des armements et à la sécurité internationale, Bonnie Denise Jenkins.

En effet, selon un communiqué rendu public par la Présidence de la République, le Chef de l’Etat a reçu la Sous-secrétaire d’Etat américaine au contrôle des armements et à la sécurité internationale, Bonnie Denise Jenkins, ce lundi 6 mars 2023, au siège de la Présidence.

La rencontre s’est déroulée au siège de la Présidence de la République, en présence du Directeur de cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf, et du Conseiller auprès du président de la République chargé des affaires en lien avec la défense et la sécurité, Boumediene Benattou, du côté algérien, et de l’ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, du côté américain.

La sous-secrétaire au contrôle des armements et à la sécurité internationale en visite à Alger pour 4 jours

La sous-secrétaire au contrôle des armements et à la sécurité internationale, l’ambassadrice Bonnie D. Jenkins, est en Algérie depuis hier, pour une visite qui s’étendra jusqu’au 9 mars 2023, pour des réunions sur diverses questions de sécurité, de non-prolifération et de contrôle des armements, indique un communiqué rendu public par le Département d’État américain publié sur son site officiel.

Cette visite intervient quelques semaines après celle du chef du commandement de l’Africom, le général Michael Langley. Mais aussi trois mois après celle du Coordinateur du Conseil de sécurité nationale pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord Brett McGurk, l’assistante principale du Sous-secrétaire d’Etat américain aux Affaires étrangères Yael Lempert et le directeur du Conseil de sécurité nationale pour l’Afrique du Nord Jeremy Berndt. Lors de leur visite, ces responsables avaient rencontré les hauts responsables civils et militaires algériens dont le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune et le Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, le Général d’Armée Saïd Chanegriha.