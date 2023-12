Tebboune reçoit la SG du PT, Hanoune : Gaza et la sécurité de l’Algérie au menu

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu hier, le lundi 12 décembre 2023, à Alger, la Secrétaire générale du Parti des Travailleurs (PT), Louisa Hanoune, indique un communiqué de la présidence de la République.

Suite à cette entrevue, la SG du PT, Louisa Hanoune, a souligné la nécessité d’immuniser l’Algérie dans une conjoncture mondiale marquée par les bouleversements et les crises croissantes.

En effet, dans une déclaration à la presse au terme de l’audience que lui a accordée le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au siège de la Présidence de la République, Hanoune a indiqué que cette rencontre était une occasion pour évoquer « la situation interne du pays sous tous les aspects politique et socioéconomique ainsi que la situation dans de notre environnement africain, outre les moyens d’immuniser l’Algérie pour lui permettre de résister en cette conjoncture mondiale marquée par des bouleversements et des crises croissantes ».

Tebboune et Hanoune évoquent la situation à Gaza

De plus, la même responsable a, également, souligné que l’Algérie « est ciblée en raison de ses positions, de ses traditions, de son histoire et de sa situation », mettant en avant « l’importance de réfléchir à tous les moyens politiques pour protéger le pays contre toutes velléités étrangères qui visent à lui porter atteinte ».

Elle a, aussi, indiqué que sa rencontre avec le président de la République a permis d’évoquer « la guerre d’extermination menée contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, ainsi que ses graves conséquences au niveau régional et ses retombées au niveau international », saluant à ce propos les engagements de l’Algérie, Etat et peuple, envers le peuple palestinien.