Tebboune reçoit la secrétaire d’État adjointe US Michelle Sison

La secrétaire d’État adjointe américaine aux affaires des organisations internationales, Michele Sison, qui a entamé le samedi 21 janvier une visite de travail en Algérie, a rencontré ce mardi 24 janvier 2023, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au siège de la présidence de la République.

Lors d’une conférence de presse animée, ce mardi au siège de l’ambassade des USA à Alger, l’adjointe du Secrétaire d’Etat américain en charge des questions relatives aux organisations internationales, Michele Sison, a souligné l’importance des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes indépendants au sein des États.

Faisant un résumé de ses échanges avec les responsables algériens durant son séjour en Algérie, la diplomate américaine insiste également sur le respect des libertés fondamentales.

Michele Sison a souligné aussi que la question de l’adhésion de l’Algérie au Conseil des Droit de l’Homme de l’ONU pour un mandat de trois ans, a figuré dans de nombreuses conversations qu’elle a eues ces derniers jours avec ses interlocuteurs algériens.

Revenant sur le dernier examen périodique sur les droits de l’homme en Algérie, ayant eu lieu en novembre dernier à Genève.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a reçu, au siège du ministère, Michelle Sison, secrétaire d’État adjointe chargée des organisations internationales, dans le cadre de la visite de travail de cette dernière en Algérie.

A cette occasion, les entretiens ont porté sur les relations bilatérales et les perspectives de renforcement du dialogue stratégique et de la coopération économique entre l’Algérie et les Etats-Unis d’Amérique. Les deux parties ont également discuté d’un certain nombre de questions liées aux développements régionaux et internationaux, ainsi que de divers aspects liés à la diplomatie multilatérale.

Good conversation with Algerian Foreign Minister @Lamamra_dz about shared priorities across the @UN system and advancing human rights, as Algeria joins the U.S. on the @UN_HRC. I took the opportunity to highlight the candidacy of @clevelandICJ for the @CIJ_ICJ. @Algeria_MFA pic.twitter.com/8JpbGiqXzI

— Ambassador Michele Sison (@State_IO) January 22, 2023