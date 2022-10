Tebboune reçoit le Président du Conseil présidentiel de Libye

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Yunus Al-Menfi.

En effet, selon un communiqué rendu public par la présidence de la république, ce mercredi 12 octobre le Chef de l’Etat reçoit le président du Conseil présidentiel de Libye, au siège de la présidence. Ou ils vont s’entretenir en tête-à-tête.

« Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, reçoit le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Yunus Al-Menfi, puis ils tiendront un entretien privé. » Peut-on lire dans le communiqué.

Hier mardi 11 octobre, le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Yunus Al-Menfi, a entamé une visite officielle de deux jours en Algérie.

C’est le Premier ministre, Aimene Benabderrahmane qui a reçu le président du Conseil présidentiel de Libye à l’aéroport international Houari Boumediene.

De plus, était également présent à cette cérémonie de réception, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et du Développement urbain, Ibrahim Mourad.

Le président du Conseil présidentiel de Libye confirme sa présence au Sommet arabe d’Alger

Le 15 septembre dernier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait adressé une invitation au président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Yunus Al-Menfi, pour participer aux travaux du prochain sommet de la ligue arabe, qui se tiendra à Alger des 1er et 2 novembre de l’année en cours. Et c’est Ibrahim Murad, ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et du Développement urbain. En tant qu’envoyé spécial du Président de la République.

Pour sa part, le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Yunus Al-Menfi a confirmé sa participation personnelle au sommet arabe qui sera accueilli par l’Algérie. Et il a également affirmé la contribution, aux côtés des dirigeants des pays arabes, à l’obtention de résultats positifs et tangibles lors de ce sommet.