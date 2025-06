Tebboune reçoit DJ Snake : reconnaissance officielle pour l’artiste franco-algérien

Ce lundi, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accueilli au Palais d’El Mouradia l’artiste franco-algérien de renommée mondiale William Grigahcine, plus connu sous le nom de DJ Snake. Cette rencontre symbolique témoigne de la reconnaissance de l’État algérien envers une figure artistique qui n’a jamais caché son attachement à ses racines algériennes.

Dans un communiqué succinct, la Présidence a indiqué : « Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu l’artiste algérien de renommée mondiale William Grigahcine, dit DJ Snake. » Ce geste, bien que discret sur le fond, revêt une grande portée symbolique, en mettant à l’honneur un artiste qui a su porter haut les couleurs de l’Algérie sur la scène musicale internationale.

DJ Snake, né en 1986 à Paris d’un père français et d’une mère algérienne originaire de Tlemcen, n’a jamais renié ses origines. Bien au contraire, il les revendique fièrement à travers son art et ses engagements.

Sa carrière fulgurante, marquée par des titres planétaires comme Turn Down for What, Lean On, Taki Taki ou encore Loco Contigo, lui a permis de devenir l’un des DJ les plus influents de la planète.

Une carrière entre Paris, Los Angeles et… l’Algérie

De la banlieue parisienne au sommet des charts mondiaux, DJ Snake n’a jamais oublié ses racines. Il avait déjà exprimé son souhait de se produire un jour en Algérie, pays de sa mère, et sa visite au chef de l’État pourrait bien augurer un projet de concert ou de collaboration culturelle future.

Certains observateurs y voient même une opportunité pour renforcer les échanges artistiques entre la diaspora algérienne et le pays d’origine.

DJ Snake a également récemment annoncé la sortie de son troisième album Nomad, prévue pour le 5 septembre 2025. Un titre évocateur qui semble refléter son identité multiple, à la croisée des cultures, des genres et des continents.

Au-delà de la musique, DJ Snake incarne une réussite inspirante pour de nombreux jeunes algériens et franco-algériens. Son parcours atypique – des graffitis de banlieue à la scène du Stade de France – incarne un message fort : celui de croire en ses rêves, de persévérer et de rester fidèle à soi-même.