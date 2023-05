Tebboune reçoit Al-Mangoush et réaffirme le soutien de l’Algérie à la Libye

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu la ministres des Affaires étrangères de la Libye Najla Al-Mangoush à Alger, lors d’une visite officielle de travail pour unifier les positions de nos deux pays concernant les développements au Soudan, le Président a renouvelé le soutien des frères en Algérie pour la stabilité de la Libye, et leur soutien continu et le développement des relations de coopération historiques entre les deux pays d’une manière qui sert nos deux peuples frères.

La ministre libyenne des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Najla Al-Mangoush est arrivée hier, le mercredi 3 mai 2023 à Alger, pour une visite de travail, à la tête d’une importante délégation composée, notamment, du ministre des Transports et du président de l’Autorité libyenne des investissements (LIA).

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf a réaffirmé, jeudi à Alger, lors de sa rencontre avec son homologue libyenne, Najla Al-Mangoush, l’attachement de l’Algérie à soutenir la stabilité et l’unité de la Libye, a indiqué un communiqué du ministère.

En effet, les deux ministres ont coprésidé, en présence des délégations des deux pays, une séance de travail axée sur les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale, abordant les dossiers relatifs à l’ouverture des deux points de passage frontaliers, le transport terrestre, maritime et aérien, les investissements communs et la gestion des eaux souterraines, précise le communiqué.

التقيت بفخامة رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون.بالعاصمة الجزائرية، خلال زيارة عمل رسمية لتوحيد مواقف بلدينا إزاء التطورات في السودان، جدد الرئيس دعم الأشقاء بالجزائر استقرار ليبيا، ومواصلتهم دعم وتطوير علاقات التعاون التاريخية بين البلدين بما يخدم شعبينا الشقيقين. pic.twitter.com/61vam7bxZC — Dr. Najla Elmangoush (@NajlaElmangoush) May 4, 2023

Les deux parties ont examiné, à cette occasion, les questions d’intérêt commun sur la scène maghrébine et arabe, notamment « les développements de la question sahraouie et les initiatives arabes et internationales en vue de faire cesser les hostilités et mettre un terme à l’effusion du sang au Soudan ».

Attaf réaffirme l’attachement de l’Algérie à soutenir la Lybie

Après avoir écouté un exposé présenté par Al-Mangoush sur les derniers développements du processus politique mené par les Nations Unies pour mettre fin à la crise en Libye, Attaf a réaffirmé « l’attachement de l’Algérie à soutenir la stabilité et l’unité de ce pays frère et son appui aux efforts tendant à favoriser le consensus entre les enfants du même pays en vue d’aller de l’avant dans l’organisation des élections législatives et présidentielle ».

Au terme des entretiens, les deux ministres ont exprimé « leur satisfaction de la convergence des vues et des positions des deux pays frères », et ont souligné « leur attachement à perpétuer la tradition de la coordination et de la concertation politique et à intensifier les efforts conjoints visant à renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines ».

