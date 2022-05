Tebboune réagit suite au décès du cheikh Khalifa ben Zayed Al-Nahyane

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances aux Émirats arabes unis, suite au décès de son homologue, Président émirati, cheikh Khalifa ben Zayed Al-Nahyan, survenu ce vendredi, 13 mai 2022, selon ce qu’a annoncé l’agence de presse émiratie WAM.

Dans un communiqué rendu public ce vendredi 13 mai, la Présidence de la République a fait savoir que le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a envoyé un message de condoléances aux Émirats arabes unis, pour faire part de sa compassion suite au décès du Président émirati, cheikh Khalifa ben Zayed Al-Nahyan.

« C’est avec un cœur résigné devant la volonté d’Allah que j’ai appris la nouvelle du décès de cheikh Khalifa ben Zayed, Président des Emirats arabes unis, puisse Allah lui accorder Sa sainte miséricorde », a écrit le Président Tebboune dans son message de condoléances.

« En cette douloureuse épreuve, je présente, en mon nom personnel et au nom du peuple algérien, mes sincères condoléances aux Emirats arabes unis, peuple et direction, priant Allah Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de prêter à tous patience et réconfort. À Allah nous appartenons, à Lui nous retournons », a encore écrit le Chef de l’État.

« Toute âme goûtera la mort. Mais c’est seulement au Jour de la Résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au Paradis a certes réussi. Et la vie d’ici-bas n’est qu’un objet de jouissance trompeuse », a conclu le Président Tebboune.

Le Président émirati est décédé ce vendredi à l’âge de 74 ans

En effet, l’agence WAM a fait part, ce vendredi 13 mai, du décès du cheikh Khalifa ben Zayed Al-Nahyane, Président de l’État émirati, à l’âge de 74 ans. Le gouvernement émirati a décrété « un deuil officiel et les drapeaux mis en berne » pour une durée de 40 jours, a précisé la même source. Il convient de rappeler que le défunt Président avait accompagné l’ascension fulgurante de son pays sur la scène internationale durant ces deux dernières décennies.

Rappelons également que le regretté Président est né en janvier 1948 et qu’il a succédé à son père en 2004, le cheikh Zayed ben Sultan Al-Nahyane, président et père-fondateur des Émirats arabes unis, devenu l’un des pays les plus riches du Golfe regroupant sept émirats dont Dubaï et la capitale Abou Dhabi.

En 2014, le défunt a été victime d’un AVC, depuis, c’est son célèbre demi-frère, Mohammed ben Zayed, prince héritier d’Abou Dhabi surnommé « MBZ », conduit les affaires du pays et reste considéré comme le dirigeant de facto de la monarchie pétrolière à l’influence grandissante.