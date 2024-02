Tebboune réaffirme l’engagement de l’Algérie pour la résolution de la crise en Libye

Ce lundi, lors de la réunion du comité de haut niveau de l’Union africaine sur la Libye à Brazzaville, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé l’engagement ferme de l’Algérie envers la résolution de la crise libyenne.

En effet, dans une allocution prononcée par le Premier ministre, Nadir Labaoui, au nom du Chef de l’État, il a été souligné que la crise en Libye trouve ses racines dans des ingérences étrangères et des conflits d’intérêts entre des puissances locales et étrangères. Cette déclaration met en lumière les facteurs déstabilisateurs externes qui ont contribué à la situation actuelle en Libye.

Le Président Tebboune a lancé un appel poignant au peuple libyen, les encourageant à prendre en main leur destin, et il a souligné l’importance de dépasser la situation de blocage interne et d’impasse politique en construisant des institutions libyennes solides et en exerçant leur droit de choisir leurs représentants légitimes.

De plus, il a insisté sur le rôle crucial du peuple libyen souverain dans la recherche d’une solution définitive à la crise. Il a appelé à la construction d’institutions libyennes fortes tout en concrétisant le droit du peuple à choisir ses représentants. Cette approche met l’accent sur l’autodétermination et la souveraineté du peuple libyen dans le processus de résolution.

Engagement pour la souveraineté et fin de la présence militaire étrangère

En outre, le Président Tebboune a renouvelé son appel aux parties étrangères impliquées en Libye pour accompagner ce processus tout en respectant la souveraineté du pays. Il a également souligné que la solution définitive proviendra du peuple libyen lui-même. L’importance de mettre fin à la présence militaire étrangère en Libye et au départ des mercenaires a également été soulignée, quelles que soient leurs affiliations.

Pour conclure, le président de la République a clairement exprimé la position ferme de l’Algérie contre toute ingérence dans les affaires du peuple libyen. Il a appelé au respect de la souveraineté nationale du peuple libyen, tout en exprimant le soutien de l’Algérie aux efforts de toutes les parties impliquées visant à garantir la paix et la sécurité en Libye. L’objectif ultime est de conduire le pays vers des élections et une réconciliation.