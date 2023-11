Tebboune réaffirme l’engagement de l’Algérie à soutenir la lutte du peuple palestinien

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message aujourd’hui, le mardi 28 novembre 2023 à l’occasion du Jour International de Solidarité avec le Peuple Palestinien.

En effet, le chef de l’État a réaffirmé l’engagement indéfectible de l’Algérie à soutenir la lutte légitime du peuple palestinien et a souligné la constance de l’Algérie à se tenir aux côtés du peuple palestinien dans son combat pour la justice et la liberté.

Le président Tebboune a rappelé les sacrifices importants consentis par le peuple palestinien et sa longue épreuve face aux manœuvres. Tout en soulignant la détermination du peuple palestinien malgré les épreuves, saluant sa résistance face aux violations flagrantes subies. Et il a exprimé un hommage sincère au peuple palestinien, résilient malgré les violations flagrantes subies. Il a salué la résistance face aux tentatives désespérées de liquider sa cause, mettant fin à l’occupation et mettant fin à la tragédie des Frères Palestiniens.

Tebboune a souligné le rôle fondamental de l’Algérie en tant que pilier de soutien face aux atrocités subies par le peuple palestinien. Il a insisté sur la nécessité d’une solidarité internationale pour mettre fin à l’injustice et à l’occupation illégale qui perdurent.

Le président a transmis un message clair d’unité et de détermination en faveur de la cause palestinienne. Et Il a appelé à une action collective pour mettre fin aux tentatives désespérées de dénigrer la cause palestinienne sur des bases illégitimes.

Prolongation de la pause humanitaire à Gaza

Par ailleurs, la trêve entre Israël et le Hamas, qui avait été mise en place dans le cadre d’un accord d’échange d’otages israéliens contre des prisonniers palestiniens, sera prolongée de deux jours supplémentaires. Cette pause humanitaire a été décidée par le gouvernement de Benyamin Netanyahou et le Hamas dans le but de favoriser la libération d’autres otages et prisonniers, ainsi que l’acheminement d’aide dans la bande de Gaza, où la situation humanitaire est qualifiée de « catastrophique ».

Donc, cette trêve, qui est entrée en vigueur le 24 novembre, a été négociée sous l’égide du Qatar, avec le soutien de l’Égypte et des États-Unis. Jusqu’à présent, elle a permis la libération de 50 otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza, ainsi que de 150 Palestiniens emprisonnés en Israël. Il est important de noter que 19 autres otages, principalement des travailleurs étrangers, ont été libérés par le Hamas en dehors du cadre de cet accord.

Pour conclure, la prolongation de cette pause humanitaire est essentielle pour tenter d’améliorer la situation humanitaire dans la bande de Gaza. En effet, les conditions de vie sont désastreuses pour la population palestinienne qui subit de plein fouet les conséquences du conflit. Les infrastructures médicales sont débordées, les ressources alimentaires sont limitées et de nombreux habitants vivent dans des conditions insalubres.