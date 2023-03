Tebboune rappelle l’aide de l’Algérie aux pays amis durant la crise Covid-19

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé dans une allocution, jeudi à Bakou (Azerbaïdjan), lors de la réunion au Sommet du groupe de contact du Mouvement des Non-alignés (MNA), que l’Algérie avait contribué à prêter main forte aux pays frères et amis affectés par les effets de la crise sanitaire induite par la pandémie de Covid-19.

En effet, dans son allocution, lue en son nom par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, le président de la République a indiqué que l’Algérie « n’a eu de cesse de prêter main forte aux pays frères et amis affectés par les effets de la crise sanitaire induite par la pandémie de Covid-19, et de plaider en faveur de la consécration du principe d’égalité d’accès aux vaccins, notamment au profit des pays en voie de développement ».

Il a soutenu, que dès le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, l’Algérie « a plaidé en faveur de la consécration du principe d’égalité d’accès des pays aux vaccins, notamment les pays en voie de développement, quel que soit leur niveau de développement économique et technologique, afin de leur permettre de jouir de leur droit aux soins de santé adéquats et indispensables et d’atteindre les objectifs du développement durable ».

L’Algérie prend partie pour les pays en voie de développement durant la crise de la Covid-19

Outre la contribution financière apportée au Fonds des Nations unies pour la riposte à la Covid-19, l’Algérie « a appelé les institutions financières internationales à desserrer l’étau sur les pays en voie de développement, en adoptant une série d’initiatives qui prévoient, entre autres, leur désendettement et l’accompagnement de leurs politiques nationales post Covid-19 ».

Les travaux de la réunion au Sommet du groupe de contact du MNA sur la reprise et la relance mondiale post Covid-19 se sont ouverts jeudi à Bakou dans l’Azerbaïdjan, avec la participation du Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.