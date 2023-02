Tebboune rappelle la nécessité de numériser le secteur agricole

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, préside, mardi au Palais des Nations (Club des pins) à Alger, la cérémonie d’ouverture des Assises nationales de l’Agriculture, placées sous le slogan « Agriculture: sécurité alimentaire durable ». Avec la présence de hauts responsables de l’Etat, de membres du gouvernement et des cadres du secteur agricole.

Organisées par le ministère de l’Agriculture et du développement rural, les travaux de ces assisses devront mettre en avant les performances significatives réalisées ces dernières années par le secteur, consolider les acquis des diverses filières agricoles et poursuivre les actions sur la voie d’une sécurité alimentaire durable.

Tebboune évoque l’importation des tracteurs et la numérisation du secteur agricole

En effet, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a prononcé, ce mardi, un discours devant les participants aux travaux des Assises nationales de l’agriculture.

Ce dernier a précisé que l’État n’a pas empêché l’importation de tracteurs pour moderniser les mécanismes d’exploitation agricole. Il a appelé à la nécessité de progrès rapides dans une production correcte pour le secteur agricole.

En outre, le président Tebboune a souligné la nécessité d’aller vers la numérisation du secteur agricole, afin que l’État puisse contrôler les chiffres de production, et l’exploitation des terres agricoles et cultivées. Soulignant que l’accent mis sur les statistiques ne signifie pas la volonté d’augmenter les impôts, mais de dessiner des stratégies. Ajoutant qu' »un pays qui veut retrouver sa puissance économique et agricole, doit procéder avec les bons chiffres ».