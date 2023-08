Tebboune propose une initiative pour résoudre la crise au Niger

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a tenu aujourd’hui une conférence de presse sur la situation actuelle dans la région du Sahel en général, et au Niger en particulier.

Attaf a annoncé que le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a décidé de proposer une initiative pour résoudre la crise au Niger. Lors de la conférence de presse, Attaf a déclaré que cette initiative s’inscrit dans une vision respectueuse du principe de non-légitimité des changements non-constitutionnels et de l’engagement de tous à trouver une solution politique au Niger.

Détails de l’initiative de Tebboune

L’initiative comprend six axes, commençant par renforcer le principe de non-légitimité des changements non-constitutionnels, car l’Algérie se considère comme la gardienne morale, politique et éthique de ce principe.

Le deuxième axe est que l’Algérie prendra l’initiative lors du prochain sommet de l’Union pour renforcer ce principe et le concrétiser sur le terrain afin de mettre fin définitivement aux coups d’État.

Une période de six mois a été fixée pour élaborer et mettre en œuvre une solution politique permettant le retour à l’ordre constitutionnel au Niger.

Le troisième axe concerne les arrangements politiques pour sortir de la crise, et vise à formuler des arrangements politiques acceptés par toutes les parties sans exclusion, pour une durée maximale de six mois et sous la supervision d’une autorité nationale dirigée par une personnalité nationale acceptée par toutes les parties au Niger.

Le quatrième axe concerne les garanties, où l’approche politique repose sur la fourniture de garanties à toutes les parties et leur acceptation par toutes les parties prenantes de la crise.

Le cinquième axe est l’approche participative pour réguler ces arrangements, où l’Algérie mène des consultations intensives avec toutes les parties qui soutiennent une solution pacifique dans trois directions : internes avec toutes les parties, régionales avec les pays voisins et internationales avec les pays qui garantissent les efforts pacifiques.

Le sixième axe est l’organisation d’une conférence internationale sur le développement dans la région du Sahel, dans le but de mobiliser les financements nécessaires pour concrétiser les programmes de développement dans la région, ce qui garantit la stabilité et la sécurité.