Tebboune procède à un remaniement ministériel

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé ce jeudi, 16 mars 2023, à un remaniement partiel du Gouvernement.

L’annonce a été faire à 17 heures par le porte-parole officiel de la Présidence de la République lors d’un point de presse.

Le remaniement ministériel a touché 10 secteurs, à savoir, les Affaires Etrangères, le Commerce et la Promotion des Exportations, la Jeunesse et les Sports, les Finances, les Transports, Tourisme, Numérisation et des Statistiques, mais aussi l’Environnement et des Énergies renouvelables, Pêche et des Productions halieutiques et l’Hydraulique, comme suit :

Ministère des Affaires Etrangères : Ahmed Attaf remplace Ramtane Lamamra

Ministère du Commerce : Tayeb Zitouni remplace Kamel Rezig

Ministère de la Jeunesse et des Sports : Abderrahmane Hammad remplace Abderezak Sebgag

Ministère des Transports : Youcef Cherfa remplace Kamel Beldjoud

Ministère des Finances : Abdelaziz Fayed remplace Brahim Djamel Kessali

Ministère du Tourisme et de l’Artisanat : Mokhtar Didouche remplace Yacine Hamadi

Ministère de la Numérisation et des Statistiques : Meriem Ben Miloud remplace Houcine Charhabil

Ministère de l’Environnement et des Énergies renouvelables : Faiza Dahleb remplace Samia Moualfi

Ministère de la Pêche et des Productions halieutiques : Ahmed Badani remplace Hichem Sofiane Salaouatchi

Ministère de l’Hydraulique : Taha Derbal

En outre, le Président de la République a également nommé Abdelaziz Khellaf, ministre d’Etat, Conseiller auprès du Président de la République, Mohamed Nadir Larbaoui, directeur de Cabinet à la Présidence de la République et Yahia Boukhari, Secrétaire général du Gouvernement.