Tebboune nomme deux ministres et un nouveau Directeur de Cabinet

Ce mardi, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a signé un remaniement partiel centré sur un seul département : l’Intérieur et les Collectivités locales. Brahim Merad y fait son retour, cette fois avec le rang de ministre d’État. Dans le même mouvement, le chef de l’État a tranché une question de périmètre en détachant les Transports de ce portefeuille.

Saïd Sayoud, qui pilotait l’ensemble depuis septembre 2025, quitte donc l’Intérieur pour se consacrer exclusivement au secteur des Transports, érigé de nouveau en ministère à part entière. Un communiqué de la Présidence de la République a rendu publiques ces deux décisions.

Merad retrouve le ministère de l’Intérieur

Le nouveau ministre de l’Intérieur n’arrive pas en terrain inconnu. Brahim Merad connaît bien la maison : il l’a dirigée durant trois années, de septembre 2022 à septembre 2025. Il avait alors succédé à Kamel Beldjoud, avant de céder sa place à Saïd Sayoud l’automne dernier.

Son retour s’accompagne d’une distinction protocolaire notable. Le titre de ministre d’État place son détenteur au sommet de la hiérarchie gouvernementale, juste derrière le Premier ministre. Un signal institutionnel fort, qui en dit long sur la place accordée à la gestion des collectivités territoriales dans l’agenda présidentiel.

Ce secteur a d’ailleurs été au centre de nombreuses décisions ces derniers mois. En septembre, un vaste mouvement avait touché les walis et secrétaires généraux de wilayas, redessinant une partie de la carte administrative locale.

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Sayoud se consacre pour les Transports

La seconde décision modifie l’architecture gouvernementale. Depuis plusieurs mois, Transports et Intérieur formaient un ensemble unique, une configuration que le président a choisi d’abandonner. Les deux domaines disposent désormais chacun de leur propre structure.

Saïd Sayoud prend ainsi la tête du ministère des Transports. Le secteur concentre des chantiers lourds : modernisation du transport ferroviaire, redéploiement des infrastructures portuaires et aéroportuaires, renouvellement des flottes. Autant de dossiers qui réclament une attention pleine et entière.

Durant son passage à l’Intérieur, l’intéressé avait signé plusieurs réorganisations administratives, dont un mouvement visant les inspecteurs généraux et directeurs de wilayas en septembre dernier. Il emporte avec lui cette expérience de la machine territoriale vers un portefeuille très opérationnel.

Magramane succède à Boualem

Autre nomination annoncée le même jour : Lounes Magramane devient Directeur de Cabinet de la Présidence de la République. Jusqu’ici, il exerçait les fonctions de secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, un poste clé dans l’appareil diplomatique algérien. Ainsi, il succède à Boualem Boualem, décédé au début du mois à Genève des suites d’une longue maladie.

Ce mardi s’inscrit dans une séquence plus large. L’équipe gouvernementale a déjà été retouchée à plusieurs reprises ces derniers mois, selon une méthode faite d’ajustements ciblés plutôt que de refontes globales. Début septembre, quatre portefeuilles avaient changé de titulaire, dont les Finances et l’Agriculture.

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