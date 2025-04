Tebboune préside une réunion stratégique du Haut Conseil de sécurité

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce lundi une réunion du Haut Conseil de sécurité, en sa qualité de chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du suivi de la situation sécuritaire du pays, tant sur le plan interne qu’externe.

Le président Tebboune réunit le Haut Conseil de sécurité

La réunion s’est tenue au Palais d’El Mouradia, en présence des plus hautes autorités civiles et militaires. Ce conseil restreint, mais stratégique, regroupe les principaux responsables chargés de la sécurité nationale. Il est composé du président de la République, du Premier ministre ou chef du gouvernement, du chef d’état-major de l’armée, ainsi que des ministres de la Justice, de l’Intérieur et des Affaires étrangères. Le directeur du cabinet de la présidence prend également part aux travaux.

La composition du Conseil inclut aussi plusieurs responsables des forces de sécurité et du renseignement. Participent notamment le commandant de la Gendarmerie nationale, le directeur général de la Sûreté nationale, le directeur général des documents et de la sécurité extérieure, le directeur général de la sécurité intérieure, le directeur général de la lutte contre le sabotage et le directeur central de la sécurité de l’armée.

Face aux défis sécuritaires, Tebboune réunit les plus hautes autorités

Le Haut Conseil de sécurité se réunit de manière ordinaire « chaque fois que la situation l’exige », selon les termes mêmes définis par les textes qui régissent son fonctionnement. Sa mission est d’examiner toutes les questions liées à la sécurité nationale, qu’elles soient d’ordre interne ou externe. Il s’agit d’un organe consultatif de premier plan, chargé d’évaluer les menaces, de proposer des réponses adaptées et de coordonner les efforts des institutions concernées.

Bien que le communiqué officiel ne précise pas l’ordre du jour exact de cette réunion, il est probable que les discussions aient porté sur les enjeux sécuritaires actuels, dans un contexte régional marqué par des tensions persistantes, notamment au Sahel et en Méditerranée, ainsi que sur les défis intérieurs en matière de lutte contre le terrorisme, le crime organisé ou encore la cybersécurité.

Cette réunion témoigne de l’importance accordée par les autorités algériennes au maintien de la stabilité nationale et à la vigilance face à toute menace potentielle. Elle reflète également une volonté de coordination étroite entre les différents services de l’État en charge de la sécurité et de la défense.