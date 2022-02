Tebboune préside demain un Conseil des ministres : 3 dossiers au menu

De retour mercredi dernier en Algérie après une visite au Qatar et au Koweït ; le président Abdelmadjid Tebboune va présider demain dimanche une réunion du Conseil des ministres.

L’annonce a été faite ce samedi 26 février dans un communiqué de la présidence de la république. En effet, la réunion du conseil des ministres de demain sera consacrée pour l’examen de plusieurs dossiers.

Selon le même communiqué, la réunion du Conseil des ministres sera consacrée à l’examen de deux projets de lois relatifs à l’Information et à l’Audiovisuel, et deux exposés inhérents aux secteurs des Affaires étrangères et de la santé.

Lors de la réunion, les membres du conseil vont également examiner d’autres questions relatives à la prise en charge des préoccupations des citoyens.

La « nouvelle Algérie » de Tebboune

Lors de sa visite mardi dernier au Koweït, le président Abdelmadjid Tebboune a rencontré les représentants de la diaspora algérienne avec lesquels il a évoqué plusieurs points, dont celui de la situation politique. En effet, le chef de l’État a tenu à expliquer, lors de cette rencontre, l’approche et la définition de la « nouvelle Algérie ».

« La nouvelle Algérie, c’est l’Algérie des comportements et non des individus. Le changement émane de la société. Le rôle de l’Etat n’est pas de changer, mais de gérer », avait-il dit.

« Toutes les initiatives que ce soit pour les jeunes algériens ou la communauté établie à l’étranger et dans tous les domaines, qu’il s’agisse de l’industrie, de l’agriculture, du tourisme ou des services », avait ajouté le président Tebboune.