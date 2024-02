Tebboune prend la présidence d’une importante instance africaine

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pris mercredi la présidence du Forum des chefs d’Etat et de Gouvernement du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP). Cette nomination a été annoncée lors d’une réunion tenue via visioconférence, où le président Tebboune a succédé au président de la République de Sierra Leone, Julius Maada Bio.

En effet, lors de son discours d’acceptation de la présidence, le président Tebboune a mis en avant les valeurs, les principes et les objectifs du MAEP. Ce mécanisme africain représente un espace important de dialogue, d’échange de vues, d’idées et d’analyses pour trouver des solutions aux défis auxquels sont confrontés les pays du continent.

Un dialogue constructif au service de l’Afrique

En outre, le MAEP est un mécanisme unique en son genre, qui vise à promouvoir la bonne gouvernance, la démocratie, le respect de l’Etat de droit et le développement socio-économique en Afrique. Il offre aux pays membres la possibilité de s’évaluer mutuellement et de partager leurs meilleures pratiques. Grâce à ce dialogue constructif, les pays africains peuvent renforcer leur coopération et trouver des solutions communes aux problèmes auxquels ils font face.

La présidence tournante du Forum du MAEP permet d’assurer une représentativité équilibrée entre les différents pays membres. Chaque président de la République a la responsabilité de diriger le Forum pendant une période déterminée, favorisant ainsi la diversité des points de vue et la participation de tous les pays africains.