Tebboune prend des décisions suite au drame du 5 juillet

Suite à un accident tragique survenu samedi soir au stade du 5 juillet en Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a ordonné la mise en place immédiate d’une commission d’enquête. L’incident a causé plusieurs victimes, faisant des morts et des blessés parmi les supporters présents lors de l’événement.

Selon le communiqué officiel émis dimanche par les services du Premier ministre, cette commission d’enquête aura pour mission principale d’élucider les circonstances exactes ayant conduit à ce drame. Cette initiative présidentielle souligne la gravité de l’incident et la volonté des autorités algériennes d’établir clairement les responsabilités.

« Suite à l’accident tragique survenu samedi soir 21 juin 2025 au stade du 5 juillet, et ayant fait des morts parmi les supporteurs, puisse Allah les entourer de Sa miséricorde et accorder aux blessés un prompt rétablissement, et sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, une commission d’enquête a été mise en place pour déterminer les circonstances de cet accident tragique, les manquements, et les responsabilités et poursuivre les personnes impliquées », précise le communiqué, ajoutant que cette commission « soumettra son rapport dans les plus brefs délais en vue de prendre les mesures légales nécessaires pour éviter la reproduction de tels accidents tragiques ».

« Cette commission est composée de représentants des ministères de l’Intérieur, de la Justice, de l’Habitat et des Sports, ainsi que des services compétents relevant du Commandement de la Gendarmerie nationale, de la Direction générale de la Sûreté nationale, et de l’Organisme national de contrôle technique de la construction, en plus des dirigeants du Mouloudia club d’Alger », conclut la même source.

Les conclusions de cette enquête seront déterminantes pour prévenir de futurs incidents dans les enceintes sportives du pays et pour mettre en place des mesures de sécurité renforcées lors des événements sportifs de grande envergure.

Drame du 5 juillet : Le bilan s’alourdit à 3 morts et 81 blessés

Le ministère de la Santé a communiqué ce matin le bilan définitif de ledit drame. Le nombre de victimes s’est malheureusement alourdi avec trois décès confirmés, après l’annonce de deux nouveaux cas mortels ce matin.

Au total, 81 personnes ont été blessées lors de cet incident. La prise en charge médicale a été répartie entre trois établissements hospitaliers majeurs :

Hôpital de Beni Messous : 32 patients déjà sortis

Hôpital de Ben Aknoun : 24 personnes ont quitté l’établissement

Hôpital de Bab El-Oued : 14 patients rétablis et libérés

Actuellement, 11 patients sont encore hospitalisés, répartis dans ces trois établissements. Selon le communiqué officiel, ils bénéficient d’une prise en charge optimale et leur rétablissement est attendu prochainement. Les équipes médicales restent mobilisées pour assurer un suivi rigoureux de leur état de santé.

Cette situation témoigne de l’efficacité de la réponse médicale d’urgence, avec une majorité des blessés déjà sortis d’hôpital, soit 70 personnes sur les 81 cas initiaux.