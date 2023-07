Tebboune pose la 1ère pierre pour réaliser des milliers de logements AADL à Alger

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune pose la première pierre pour la réalisation de 14 442 logements sous forme de location-vente « AADL » au niveau de la capitale, dont 10 670 se trouvent dans la commune de Douéra aujourd’hui, le mercredi 5 juillet 2023, coïncidant avec le 61ème anniversaire de l’indépendance de l’Algérie.

Un peu plus tôt, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé également l’inauguration d’un hôpital des grands brûlés à Zeralda, dans la wilaya d’Alger. Cet établissement de santé spécialisé porte le nom du regretté moudjahid, le Dr Saïd Chebani.

Par ailleurs, l’hôpital des grands brûlés est équipé des dernières avancées technologiques et des installations nécessaires pour assurer les soins médicaux et sanitaires indispensables aux cas de brûlures graves. Sa capacité d’accueil est de 140 lits et il est géré par des équipes médicales et administratives compétentes.

Tebboune pose la première pierre de la station de dessalement d’eau de mer de Boumedès

En outre, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a inauguré aujourd’hui, le mercredi 5 juillet 2023, le projet de construction de la station de dessalement d’eau de mer de Cap Djinet à Boumerdès.

De plus, la station de dessalement d’eau de mer de Cap Djinet sera l’une des plus importantes réalisations du pays, avec une capacité de production pouvant atteindre 300 000 mètres cubes par jour. C’est ce qui a été annoncé lors de la cérémonie de pose de la première pierre.

Pour conclure, cette nouvelle station, qui sera construite sur une superficie totale de 16 hectares, contribuera à améliorer l’approvisionnement en eau potable des habitants des wilayas de Boumerdès et d’Alger.