Tebboune pose la 1ère pierre de la station de dessalement d’eau de mer de Boumerdès

Le président de la République pose la première pierre d’un projet de dessalement d’eau de mer à Cap Djinet. En effet, Abdelmadjid Tebboune, a inauguré aujourd’hui, le mercredi 5 juillet 2023, le projet de construction de la station de dessalement d’eau de mer de Cap Djinet à Boumerdès.

La station de dessalement d’eau de mer de Cap Djinet sera l’une des plus importantes réalisations du pays, avec une capacité de production pouvant atteindre 300 000 mètres cubes par jour. C’est ce qui a été annoncé lors de la cérémonie de pose de la première pierre.

De plus, cette nouvelle station, qui sera construite sur une superficie totale de 16 hectares, contribuera à améliorer l’approvisionnement en eau potable des habitants des wilayas de Boumerdès et d’Alger. C’est une avancée importante dans le cadre du plan de développement initié par le président de la République pour la période 2022-2024.

Cette visite s’inscrivait dans le cadre de sa tournée de travail et d’inspection des wilayas d’Alger, Boumerdès et Tipaza, à l’occasion du 61e anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse.

Tebboune se recueille au Sanctuaire des Martyrs d’Alger

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est recueilli mercredi au Sanctuaire des Martyrs à Alger, à la mémoire des martyrs de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954, à l’occasion de la célébration du 61e anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse.

En effet, Tebboune a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des chouhada de la Guerre de libération nationale.

En outre, le Président de la République était accompagné, lors de ce recueillement, par le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, le Chef d’Etat-major de l’ANP, le Général d’Armée Saïd Chanegriha, le directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Mohamed Ennadir Larbaoui, le ministre d’Etat, conseiller auprès du président de la République, Abdelaziz Khellaf, ainsi que de hauts responsables de l’Etat, des membres du Gouvernement, des représentants d’organisations nationales et des moudjahidine.