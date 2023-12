Le site russe d’information « Russia Today » a récemment dévoilé un sondage visant à élire la personnalité arabe la plus influente de l’année 2023. Cette liste comprend des leaders notables, parmi lesquels le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Dans le contexte de tensions croissantes, de nouvelles figures émergentes se sont démarquées aux côtés des dirigeants arabes établis, rivalisant pour le titre de « Personnalité Arabe la Plus Influente de 2023 ». Le site russe, émis en langue arabe, a appelé à choisir cette figure de proue à travers le sondage.

Le sondage met en lumière des personnalités telles que le prince héritier saoudien, Mohammed bin Salman, et l’émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Parmi les 22 noms de la liste, on trouve également le chef du mouvement « Hamas » à Gaza, Yahya Sinwar, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le Tunisien Kais Saied, le roi jordanien Abdullah II ibn Al Hussein, le président syrien Bachar al-Assad, et d’autres figures majeures.

https://twitter.com/RTarabic/status/1737102816924328172?t=jjd5Or8R9TVJYQ7my-CFpQ&s=19&fbclid=IwAR3yVIfnTvggsQPAaL7O4l158ZIp5i9fCpC8RacHHsHYkST_Z3fjrG5idjQ

A quand l’annonce des résultats de ce sondage ?

L’annonce des résultats le 8 janvier 2024 promet d’être un moment décisif, révélant qui, parmi les leaders arabes, remportera le titre prestigieux de « Personnalité Arabe la Plus Influente de 2023 ». Les attentes sont élevées, et l’issue de ce sondage aura sans aucun doute des répercussions sur le paysage politique de la région.

En résumé, le sondage de « Russia Today » offre une fenêtre sur les dynamiques changeantes au sein du monde arabe, mettant en lumière de nouvelles figures émergentes qui rivalisent avec les leaders établis. Le résultat de ce sondage ne sera pas seulement une reconnaissance symbolique, mais également un indicateur des tendances politiques et de l’influence en évolution au sein de la région arabe.

